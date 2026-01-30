Escolas usarão nova plataforma de streaming do governo

Siga o A TARDE no Google

Tela Brasil será gratuita - Foto: Secretaria de Educação da Bahia/Divulgação

O Governo Federal planeja lançar, no primeiro trimestre de 2026, a Tela Brasil, uma plataforma pública e gratuita de streaming voltada exclusivamente para produções audiovisuais nacionais. A iniciativa tem como foco ampliar o acesso à cultura e deve ser utilizada tanto por estudantes quanto pelo público em geral.

O acesso ao serviço será feito por meio de cadastro na plataforma gov.br, sistema já utilizado para integrar serviços digitais do governo.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cumprimento de lei e acesso à cultura

A proposta da Tela Brasil também atende à Lei nº 13.006/2014, que determina a exibição de filmes nacionais nas escolas. Com isso, a plataforma deve facilitar o cumprimento da legislação e ampliar o contato dos estudantes com a diversidade cultural do país.

O acervo inicial contará com cerca de 555 obras, entre curtas, médias e longas-metragens, reunindo diferentes linguagens, estilos e regiões do Brasil.

Uso pedagógico em sala de aula

Além do entretenimento, a Tela Brasil será utilizada como ferramenta educacional, integrando produções audiovisuais ao cotidiano escolar. A ideia é que os conteúdos contribuam para o aprendizado e aprofundem o conhecimento dos alunos sobre a cultura e a identidade brasileiras.

O uso da plataforma poderá apoiar atividades pedagógicas e projetos interdisciplinares nas escolas.

Catálogo diverso e investimento público



A plataforma recebeu um investimento público de R$ 4,4 milhões e deve reunir filmes de diferentes gêneros, incluindo documentários, animações e obras consagradas do cinema nacional.

A programação foi pensada para refletir a diversidade da produção audiovisual brasileira e abordar temas sociais e culturais relevantes.

Expansão para além das escolas

A expectativa do governo é que a Tela Brasil ultrapasse o ambiente escolar. O conteúdo também poderá ser exibido em cineclubes, bibliotecas e outros espaços culturais, ampliando o alcance das produções nacionais e estimulando o acesso coletivo ao audiovisual brasileiro.