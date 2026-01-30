Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Escolas usarão nova plataforma de streaming do governo

Plataforma pública de streaming do governo federal deve ser lançada em 2026

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

30/01/2026 - 17:15 h

Tela Brasil será gratuita
O Governo Federal planeja lançar, no primeiro trimestre de 2026, a Tela Brasil, uma plataforma pública e gratuita de streaming voltada exclusivamente para produções audiovisuais nacionais. A iniciativa tem como foco ampliar o acesso à cultura e deve ser utilizada tanto por estudantes quanto pelo público em geral.

O acesso ao serviço será feito por meio de cadastro na plataforma gov.br, sistema já utilizado para integrar serviços digitais do governo.

Cumprimento de lei e acesso à cultura

A proposta da Tela Brasil também atende à Lei nº 13.006/2014, que determina a exibição de filmes nacionais nas escolas. Com isso, a plataforma deve facilitar o cumprimento da legislação e ampliar o contato dos estudantes com a diversidade cultural do país.

O acervo inicial contará com cerca de 555 obras, entre curtas, médias e longas-metragens, reunindo diferentes linguagens, estilos e regiões do Brasil.

Uso pedagógico em sala de aula

Além do entretenimento, a Tela Brasil será utilizada como ferramenta educacional, integrando produções audiovisuais ao cotidiano escolar. A ideia é que os conteúdos contribuam para o aprendizado e aprofundem o conhecimento dos alunos sobre a cultura e a identidade brasileiras.

O uso da plataforma poderá apoiar atividades pedagógicas e projetos interdisciplinares nas escolas.

Leia Também:

Bahia é destaque nacional em aprovações da rede pública no Sisu
Lista de espera do Sisu 2026: entenda como ela realmente funciona
Escola municipal inaugura Biblioteca Antirracista em Lauro de Freitas
Teixeira de Freitas abre Jornada Pedagógica 2026

Catálogo diverso e investimento público

A plataforma recebeu um investimento público de R$ 4,4 milhões e deve reunir filmes de diferentes gêneros, incluindo documentários, animações e obras consagradas do cinema nacional.

A programação foi pensada para refletir a diversidade da produção audiovisual brasileira e abordar temas sociais e culturais relevantes.

Expansão para além das escolas

A expectativa do governo é que a Tela Brasil ultrapasse o ambiente escolar. O conteúdo também poderá ser exibido em cineclubes, bibliotecas e outros espaços culturais, ampliando o alcance das produções nacionais e estimulando o acesso coletivo ao audiovisual brasileiro.

Tags:

brasil Educação ensino público

