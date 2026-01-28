Quando 'O Agente Secreto' estreia na Netflix? Veja o que sabe

VEM AÍ!
O sucesso de “O Agente Secreto” vem conquistando grandes premiações em todo o mundo. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo baiano Wagner Moura, o longa foi indicado a quatro categorias do Oscar 2026, e a chegada do filme ao streaming já é aguardada pelos brasileiros.
A Netflix, que é coprodutora do longa nacional, garantiu que a produção será disponibilizada para os assinantes. A confirmação foi feita nesta terça-feira,27, pelo co-CEO global da Netflix, Greg Peters, durante um evento em São Paulo, na inauguração do novo escritório da empresa no Brasil, localizado na capital paulista.
Apesar de o filme já estar pré-licenciado pela Netflix, ainda não há data confirmada de estreia no catálogo. Isso ocorre por conta da estratégia de priorizar a exibição nos cinemas, com o objetivo de manter o interesse do público pelo longa.
Marcando o sucesso do cinema brasileiro no cenário internacional, “O Agente Secreto” recebeu quatro indicações na principal premiação do cinema mundial: Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator, esta última para Wagner Moura.
O filme chega ao Oscar após o reconhecimento no Globo de Ouro 2026, onde venceu nas categorias de Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Ator em Drama, também com Wagner Moura.
