CINEINSITE
VEM AÍ!

Quando 'O Agente Secreto' estreia na Netflix? Veja o que sabe

Longa brasileiro foi indicado a quatro categorias do Oscar 2026

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

28/01/2026 - 15:50 h

Longa brasileiro foi indicado a quatro categorias do Oscar 2026
Longa brasileiro foi indicado a quatro categorias do Oscar 2026

O sucesso de “O Agente Secreto” vem conquistando grandes premiações em todo o mundo. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo baiano Wagner Moura, o longa foi indicado a quatro categorias do Oscar 2026, e a chegada do filme ao streaming já é aguardada pelos brasileiros.

A Netflix, que é coprodutora do longa nacional, garantiu que a produção será disponibilizada para os assinantes. A confirmação foi feita nesta terça-feira,27, pelo co-CEO global da Netflix, Greg Peters, durante um evento em São Paulo, na inauguração do novo escritório da empresa no Brasil, localizado na capital paulista.

Apesar de o filme já estar pré-licenciado pela Netflix, ainda não há data confirmada de estreia no catálogo. Isso ocorre por conta da estratégia de priorizar a exibição nos cinemas, com o objetivo de manter o interesse do público pelo longa.

Oscar 2026

Marcando o sucesso do cinema brasileiro no cenário internacional, “O Agente Secreto” recebeu quatro indicações na principal premiação do cinema mundial: Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator, esta última para Wagner Moura.

O filme chega ao Oscar após o reconhecimento no Globo de Ouro 2026, onde venceu nas categorias de Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Ator em Drama, também com Wagner Moura.

x