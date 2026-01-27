O filme do Prime Video que é diferente de tudo que você já viu

Filme é um dos mais importantes do gênero de ficção científica dos últimos 30 anos - Foto: Divulgação

Disponível no Prime Video, Contato é um dos filmes de ficção científica mais importantes dos últimos 30 anos. Dirigido por Robert Zemeckis e estrelado por Jodie Foster e Matthew McConaughey, o longa lançado nos anos 1990 segue atual ao combinar ciência, emoção e reflexões profundas sobre fé, solidão e a busca por respostas no universo.

Embora o cineasta seja frequentemente lembrado por títulos como De Volta para o Futuro, Forrest Gump – O Contador de Histórias e Náufrago, foi em Contato que ele entregou uma de suas obras mais ambiciosas e distintas dentro do cinema de ficção científica.

A história acompanha a Dra. Eleanor “Ellie” Arroway, uma cientista dedicada ao estudo das ondas de rádio e à procura por sinais de vida fora da Terra. Sua paixão pelo espaço nasceu ainda na infância, incentivada pelo pai, Theodore, que a apresentou à astronomia e às comunicações.



A morte precoce de Theodore marcou profundamente Ellie, transformando sua curiosidade científica em uma busca quase obsessiva por provas de que a humanidade não está sozinha no universo. Já adulta, ela passa a integrar o programa SETI, no Observatório de Arecibo, em Porto Rico, onde investiga sinais extraterrestres.

Descrédito, resistência e um sinal impossível

O trabalho de Ellie é visto como improdutivo por setores do governo, representados pelo cientista David Drumlin, que interrompe o financiamento do projeto. Sem desistir, ela encontra apoio no bilionário excêntrico S. R. Hadden, responsável por viabilizar a continuidade das pesquisas no Very Large Array, no deserto do Novo México.

Anos depois, quando o projeto volta a correr risco, ocorre o impensável: Ellie capta um sinal de origem não humana vindo das proximidades da estrela Vega, localizada a 26 anos-luz da Terra.

Baseado no livro homônimo de Carl Sagan, publicado em 1985, Contato se destaca por equilibrar rigor científico, questionamentos filosóficos e emoção humana. A adaptação se tornou referência no gênero e influenciou diretamente produções como Interestelar, A Chegada e Ad Astra.

Além de Foster e McConaughey, o elenco conta com nomes como Tom Skerritt, Angela Bassett, John Hurt, James Woods e David Morse.

Onde assistir

Contato está disponível para aluguel e compra no Prime Video e na Apple TV, sendo uma escolha certeira para quem busca uma ficção científica mais reflexiva, emocional e atemporal.