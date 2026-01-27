Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI ENCARAR?

Esse filme de terror escondido na Netflix tem pontuação quase perfeita

Produção mistura terror psicológico, contexto histórico e tensão social

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

27/01/2026 - 15:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Filme de terror escondido na Netflix é a opção perfeita para uma maratona
Filme de terror escondido na Netflix é a opção perfeita para uma maratona -

Disponível no catálogo da Netflix, À Sombra do Medo é um filme de terror lançado em 2016 que tem chamado atenção pelo reconhecimento da crítica especializada.

Dirigido pelo iraniano Babak Anvari, o longa alcança 99% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice raro dentro do gênero, especialmente entre produções fora do circuito hollywoodiano.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Só 8 episódios: a série de aventura da Netflix que alcançou o TOP 10
Streaming brasileiro estreia com 2 mil documentários exclusivos
‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Ambientada em Teerã, em 1988, a trama se passa durante a guerra entre Irã e Iraque e acompanha uma mãe e sua filha que tentam sobreviver aos bombardeios constantes que atingem a cidade.

Além do medo real imposto pelo conflito, as duas passam a enfrentar uma presença sobrenatural que parece se manifestar dentro do apartamento onde vivem.

Medo sobrenatural em um cenário real

Ao combinar o horror com um contexto histórico marcado por violência e instabilidade, o filme constrói uma narrativa em que o terror surge tanto do ambiente político quanto do inexplicável. O isolamento, a pressão psicológica e o desgaste emocional das personagens ampliam a sensação de ameaça ao longo da história.

No Rotten Tomatoes, o consenso da crítica aponta que o longa “combina gêneros aparentemente díspares para entregar um suspense eficaz em torno de um subtexto social instigante”, além de destacar o desempenho do elenco.

Entre as avaliações publicadas, o crítico Brent McKnight, do site The Last Thing I See, ressaltou os elementos que tornam o filme marcante dentro do gênero. “À Sombra do Medo tem todos os ingredientes para se tornar um novo clássico do terror: uma protagonista cativante pelo qual torcer, um cenário e mitologia únicos, terror visceral e psicológico, e monstros assustadores e eficazes”

Elenco e direção

O elenco reúne nomes conhecidos do audiovisual iraniano, como Narges Rashidi, Bobby Naderi, Arash Marandi e Ray Haratian. Já o diretor Babak Anvari consolidou-se como um nome relevante no suspense contemporâneo, tendo dirigido outros projetos do gênero e participando atualmente do desenvolvimento de uma sequência da franquia Cloverfield.

Com atmosfera densa, ritmo contido e forte carga simbólica, À Sombra do Medo se destaca como uma opção para quem busca um terror psicológico mais elaborado dentro do catálogo da Netflix.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme de terror escondido na Netflix é a opção perfeita para uma maratona
Play

Essa série curta e aclamada é a escolha perfeita para o fim de semana

Filme de terror escondido na Netflix é a opção perfeita para uma maratona
Play

Filme anticapitalista, Star Wars e +: Wagner Moura após o Oscar

Filme de terror escondido na Netflix é a opção perfeita para uma maratona
Play

Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

Filme de terror escondido na Netflix é a opção perfeita para uma maratona
Play

Oscar 2026: onde assistir aos 10 indicados a Melhor Filme

x