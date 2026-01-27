VAI ENCARAR?
Esse filme de terror escondido na Netflix tem pontuação quase perfeita
Produção mistura terror psicológico, contexto histórico e tensão social
Por Beatriz Santos
Disponível no catálogo da Netflix, À Sombra do Medo é um filme de terror lançado em 2016 que tem chamado atenção pelo reconhecimento da crítica especializada.
Dirigido pelo iraniano Babak Anvari, o longa alcança 99% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice raro dentro do gênero, especialmente entre produções fora do circuito hollywoodiano.
Ambientada em Teerã, em 1988, a trama se passa durante a guerra entre Irã e Iraque e acompanha uma mãe e sua filha que tentam sobreviver aos bombardeios constantes que atingem a cidade.
Além do medo real imposto pelo conflito, as duas passam a enfrentar uma presença sobrenatural que parece se manifestar dentro do apartamento onde vivem.
Medo sobrenatural em um cenário real
Ao combinar o horror com um contexto histórico marcado por violência e instabilidade, o filme constrói uma narrativa em que o terror surge tanto do ambiente político quanto do inexplicável. O isolamento, a pressão psicológica e o desgaste emocional das personagens ampliam a sensação de ameaça ao longo da história.
No Rotten Tomatoes, o consenso da crítica aponta que o longa “combina gêneros aparentemente díspares para entregar um suspense eficaz em torno de um subtexto social instigante”, além de destacar o desempenho do elenco.
Entre as avaliações publicadas, o crítico Brent McKnight, do site The Last Thing I See, ressaltou os elementos que tornam o filme marcante dentro do gênero. “À Sombra do Medo tem todos os ingredientes para se tornar um novo clássico do terror: uma protagonista cativante pelo qual torcer, um cenário e mitologia únicos, terror visceral e psicológico, e monstros assustadores e eficazes”
Elenco e direção
O elenco reúne nomes conhecidos do audiovisual iraniano, como Narges Rashidi, Bobby Naderi, Arash Marandi e Ray Haratian. Já o diretor Babak Anvari consolidou-se como um nome relevante no suspense contemporâneo, tendo dirigido outros projetos do gênero e participando atualmente do desenvolvimento de uma sequência da franquia Cloverfield.
Com atmosfera densa, ritmo contido e forte carga simbólica, À Sombra do Medo se destaca como uma opção para quem busca um terror psicológico mais elaborado dentro do catálogo da Netflix.
