IMPERDÍVEL!

Só 8 episódios: a série de aventura da Netflix que alcançou o TOP 10

Produção de aventura e romance ambientada no século 19 virou febre no streaming

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

27/01/2026 - 14:40 h

Série já acumulava bons números em plataformas regionais
Série já acumulava bons números em plataformas regionais -

A série Sandokan, nova aposta da Netflix inspirada em um lendário pirata malaio do século XIX, rapidamente passou a ocupar o TOP 10 da plataforma no Brasil e atualmente está na quarta posição entre as mais assistidas.

Com apenas oito episódios, a produção tem atraído especialmente fãs de aventura e romance, combinando ação, conflitos políticos e uma história de amor impossível.

Exibida originalmente na emissora italiana Rai 1, em dezembro de 2025, a série chegou recentemente ao catálogo da Netflix e ganhou tração sem uma grande campanha de divulgação, transformando-se em um dos sucessos internacionais mais curiosos do início de 2026.

Piratas, império e um romance proibido

Ambientada no século XIX, a trama acompanha Sandokan, um pirata malaio conhecido como o “Tigre da Malásia”, que se envolve diretamente na resistência contra o domínio do Império Britânico no Sudeste Asiático.

Em meio aos conflitos, ele conhece Marianne, filha do cônsul britânico em Labuan, dando início a uma relação marcada por tensões políticas e afetivas. A perseguição ao casal é liderada por Lorde James Brooke, caçador de piratas determinado a capturar Sandokan e conquistar Marianne.

Origem literária e inspiração real

A história é baseada nos romances de aventura do escritor italiano Emilio Salgari, que criou o personagem Sandokan no final do século XIX. O pirata apareceu pela primeira vez em 1883 e protagonizou uma série de onze livros que se tornaram populares em diversos países europeus.

Apesar do caráter ficcional, o personagem foi vagamente inspirado em figuras reais que resistiram ao colonialismo britânico na região asiática, o que ajudou a consolidar Sandokan como um símbolo de rebeldia e luta anticolonial na literatura de aventura.

Nova versão aposta em visual épico

A adaptação atual se inspira tanto nos livros de Salgari quanto na clássica série televisiva exibida nos anos 1970, que marcou gerações na Itália. Agora, a história retorna com uma abordagem mais moderna, visual cinematográfico e elenco internacional liderado pelo ator turco Can Yaman, acompanhado por nomes como John Hannah, Owen Teale e Ed Westwick.

A combinação de cenários exóticos, batalhas navais, intrigas políticas e romance ajudou a ampliar o apelo da produção fora do circuito italiano.

Sucesso internacional antes e depois da Netflix

Antes de chegar à Netflix, a série já acumulava bons números em plataformas regionais. Após a exibição na Rai 1, manteve forte desempenho no Rai Play, onde permaneceu por seis semanas entre os títulos mais assistidos. Em outros mercados europeus, alcançou o primeiro lugar em serviços como Voyo, além de figurar entre os mais vistos em países do Leste Europeu.

Com a chegada ao streaming global, o alcance se ampliou ainda mais. Além do Brasil, a série entrou no TOP 10 em países como México, Reino Unido, Argentina e Chile, onde chegou ao TOP 3. Nos Estados Unidos, destacou-se como a única produção não falada em inglês entre as mais assistidas poucos dias após a estreia.

A primeira temporada conta com apenas oito episódios, o que tem facilitado a maratona e contribuído para o bom desempenho no ranking.

A recepção positiva e a permanência no topo da plataforma alimentam as expectativas por uma segunda temporada e pela consolidação da produção como uma possível franquia internacional da Netflix.

Atualmente, a 1ª temporada de Sandokan está disponível completa na plataforma.

x