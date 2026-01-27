Menu
CINEINSITE
BAFTA

Com O Agente Secreto, Brasil conquista 4 indicações ao Oscar britânico

Indicações foram anunciadas nesta terça-feira, 27

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/01/2026 - 10:35 h

Indicações foram anunciadas nesta terça-feira, 27
Indicações foram anunciadas nesta terça-feira, 27 -

Os indicados ao Bafta (British Academy Film Awards), também conhecido como o ‘Oscar britânico’, foram anunciados nesta terça-feira, 27, pela Academia Britânica de Cinema.

O Brasil conquistou quatro indicações. Duas com ‘O Agente Secreto’ (Melhor Roteiro Original e Filme em Língua Estrangeira); uma com Adolpho Veloso (Melhor Fotografia por ‘Trem dos Sonhos’); e outra com ‘Apocalipse nos Trópicos’ (Melhor Documentário).

O filme mais indicado é ‘Uma Batalha Após a Outra’, que concorre em 14 categorias. Depois, com 13, vem ‘Pecadores’. ‘Hamnet: A Vida Antes de Hamlet’ e ‘Marty Supreme’ estão empatados com 11 indicações cada.

A cerimônia está marcada para o dia 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.

Leia Também:

'O Agente Secreto' tem meia-entrada para todos após indicação ao Oscar
O Agente Secreto brilha no Oscar: a celebração de Bahia e Pernambuco
Lula celebra indicações de O Agente Secreto ao Oscar 2026

Confira todos os indicados ao Bafta 2026:

Melhor Filme

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Filme Britânico

  • Extermínio: A Evolução
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Louca Pelo Garoto
  • Morra, Amor
  • H is for Hawk
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

Melhor Filme em Língua Estrangeira

  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirāt
  • A Voz de Hind Rajab

Melhor Filme para Crianças e Família

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootopia 2

Melhor Estreia de Diretor, Produtor ou Roteirista britânico

  • The Ceremony
  • My Father’s Shadow
  • Pillion
  • A Want In Her
  • Wasteman

Melhor Documentário

  • 2000 Meters To Andriivka
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Cover-Up
  • Mr Nobody Against Putin
  • A Vizinha Perfeita

Melhor Filme de Animação

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootopia 2

Melhor Direção

  • Yorgos Lanthimos, por 'Bugonia'
  • Chloé Zhao, por 'Hamnet: A Vida Antes Hamlet'
  • Josh Safdie, por 'Marty Supreme'
  • Paul Thomas Anderson, por 'Uma Batalha Após a Outra'
  • Joachim Trier, por 'Valor Sentimental'
  • Ryan Coogler, por 'Pecadores'

Melhor Roteiro Original

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pillion

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley, por 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet'
  • Rose Byrne, por 'Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria'
  • Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'
  • Chase Infiniti, por 'Uma Batalha Após a Outra'
  • Renate Reinsve, por 'Valor Sentimental'
  • Emma Stone, por 'Bugonia'

Melhor Ator

  • Robert Aramayo, por 'I Swear'
  • Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'
  • Leonardo DiCaprio, por 'Uma Batalha Após a Outra'
  • Ethan Hawke, por 'Blue Moon'
  • Michael B. Jordan, por 'Pecadores'
  • Jesse Plemons, por 'Bugonia'

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Odessa A’zion, por 'Marty Supreme'
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, por 'Valor Sentimental'
  • Wunmi Mosaku, por 'Pecadores'
  • Carey Mulligan, por 'The Ballad of Wallis Island'
  • Teyana Taylor, por 'Uma Batalha Após a Outra'
  • Emily Watson, por 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet'

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro, por 'Uma Batalha Após a Outra'
  • Jacob Elordi, por 'Frankenstein'
  • Paul Mescal, 'Hamnet: A Vida Após Hamlet'
  • Peter Mullan, por 'I Swear'
  • Sean Penn, por 'Uma Batalha Após a Outra'
  • Stellan Skarsgård, por 'Valor Sentimental'

Astro em Ascensão

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Rosy Sterling

Melhor Elenco

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Trem dos Sonhos

Melhor Figurino

  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Cabelo e Maquiagem

  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Edição

  • F1: O Filme
  • Casa de Dinamite
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhor Trilha Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhores Efeitos Visuais

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1: O Filme
  • Frankenstein
  • Como Treinar o Seu Dragão
  • O Ônibus Perdido

Melhor Som

  • F1: O Filme
  • Frankenstein
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Tempo de Guerra

Melhor Curta Britânico de Animação

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

Melhor Curta Britânico

  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

Bafta O Agente Secreto

