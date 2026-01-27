BAFTA
Com O Agente Secreto, Brasil conquista 4 indicações ao Oscar britânico
Indicações foram anunciadas nesta terça-feira, 27
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Os indicados ao Bafta (British Academy Film Awards), também conhecido como o ‘Oscar britânico’, foram anunciados nesta terça-feira, 27, pela Academia Britânica de Cinema.
O Brasil conquistou quatro indicações. Duas com ‘O Agente Secreto’ (Melhor Roteiro Original e Filme em Língua Estrangeira); uma com Adolpho Veloso (Melhor Fotografia por ‘Trem dos Sonhos’); e outra com ‘Apocalipse nos Trópicos’ (Melhor Documentário).
O filme mais indicado é ‘Uma Batalha Após a Outra’, que concorre em 14 categorias. Depois, com 13, vem ‘Pecadores’. ‘Hamnet: A Vida Antes de Hamlet’ e ‘Marty Supreme’ estão empatados com 11 indicações cada.
A cerimônia está marcada para o dia 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.
Leia Também:
Confira todos os indicados ao Bafta 2026:
Melhor Filme
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Filme Britânico
- Extermínio: A Evolução
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Louca Pelo Garoto
- Morra, Amor
- H is for Hawk
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Melhor Filme em Língua Estrangeira
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirāt
- A Voz de Hind Rajab
Melhor Filme para Crianças e Família
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
Melhor Estreia de Diretor, Produtor ou Roteirista britânico
- The Ceremony
- My Father’s Shadow
- Pillion
- A Want In Her
- Wasteman
Melhor Documentário
- 2000 Meters To Andriivka
- Apocalipse nos Trópicos
- Cover-Up
- Mr Nobody Against Putin
- A Vizinha Perfeita
Melhor Filme de Animação
- Elio
- Little Amélie
- Zootopia 2
Melhor Direção
- Yorgos Lanthimos, por 'Bugonia'
- Chloé Zhao, por 'Hamnet: A Vida Antes Hamlet'
- Josh Safdie, por 'Marty Supreme'
- Paul Thomas Anderson, por 'Uma Batalha Após a Outra'
- Joachim Trier, por 'Valor Sentimental'
- Ryan Coogler, por 'Pecadores'
Melhor Roteiro Original
- I Swear
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pillion
Melhor Atriz
- Jessie Buckley, por 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet'
- Rose Byrne, por 'Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria'
- Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'
- Chase Infiniti, por 'Uma Batalha Após a Outra'
- Renate Reinsve, por 'Valor Sentimental'
- Emma Stone, por 'Bugonia'
Melhor Ator
- Robert Aramayo, por 'I Swear'
- Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'
- Leonardo DiCaprio, por 'Uma Batalha Após a Outra'
- Ethan Hawke, por 'Blue Moon'
- Michael B. Jordan, por 'Pecadores'
- Jesse Plemons, por 'Bugonia'
Melhor Atriz Coadjuvante
- Odessa A’zion, por 'Marty Supreme'
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por 'Valor Sentimental'
- Wunmi Mosaku, por 'Pecadores'
- Carey Mulligan, por 'The Ballad of Wallis Island'
- Teyana Taylor, por 'Uma Batalha Após a Outra'
- Emily Watson, por 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet'
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro, por 'Uma Batalha Após a Outra'
- Jacob Elordi, por 'Frankenstein'
- Paul Mescal, 'Hamnet: A Vida Após Hamlet'
- Peter Mullan, por 'I Swear'
- Sean Penn, por 'Uma Batalha Após a Outra'
- Stellan Skarsgård, por 'Valor Sentimental'
Astro em Ascensão
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Rosy Sterling
Melhor Elenco
- I Swear
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Trem dos Sonhos
Melhor Figurino
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Parte 2
Melhor Cabelo e Maquiagem
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Parte 2
Melhor Edição
- F1: O Filme
- Casa de Dinamite
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhor Trilha Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhores Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1: O Filme
- Frankenstein
- Como Treinar o Seu Dragão
- O Ônibus Perdido
Melhor Som
- F1: O Filme
- Frankenstein
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Tempo de Guerra
Melhor Curta Britânico de Animação
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Melhor Curta Britânico
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes