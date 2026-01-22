Menu
CINEINSITE
PROMOÇÃO

'O Agente Secreto' tem meia-entrada para todos após indicação ao Oscar

O filme foi indicado em quatro categorias da premiação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/01/2026 - 19:23 h
O longa está concorrendo a 4 prêmios
O longa está concorrendo a 4 prêmios

As indicações do filme ‘O Agente Secreto’ ao Oscar 2026 trouxeram benefícios para os brasileiros. Ainda em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, o longa-metragem poderá ser assistido pelo valor de meia-entrada para todos, sem restrições, a partir desta sexta-feira, 23.

A informação foi divulgada pela Vitrine Filmes em parceria com o diretor da trama. Kleber Mendonça Filho. Em um post no Instagram, a produtora explicou que a promoção terá duração de quatro dias, como forma de celebrar as quatro indicações do filme.

“Alerta de promoção. O Agente Secreto recebeu 4 indicações ao Oscar, e você ganha 4 dias consecutivos de meia-entrada para assistir ao filme nos cinemas participantes”, escreveram na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Vitrine Filmes (@vitrine_filmes)

Vale lembrar que o longa está concorrendo com outras grandes produções nas categorias de ‘Melhor Filme Internacional’, ‘Melhor Ator’ com Wagner Moura, ‘Melhor Elenco’ e ao prêmio máximo de ‘Melhor Filme’.

Cinemas com promoção

O perfil oficial da empresa ainda listou os cinemas que estão participando da promoção de meia-entrada, com unidades espalhadas por todo o país. Em Salvador, foram escolhidos o Cine Glauber Rocha, SaladeArte Cine Paseo 2, SaladeArte Cinema da UFBA 1 e SaladeArte Cinema do Museu 1.

Confira a lista completa:

  • Alquimia Cultural
  • Cine A
  • Cine Avenida
  • Cine Carioca José Wilker
  • Cine Glauber Rocha
  • Cine Marquise Paulista
  • Cine Marquise Ultravisão
  • Cine Max Brasil
  • Cine Roxy
  • Cine Santa Teresa
  • Cine Teresina
  • Cine Walmir Almeida
  • Cineflix
  • Cinema Da Fundação Derby
  • Cinema Da Fundação Museu
  • Cinema Da Fundação Porto
  • Cineplus
  • Cinesystem
  • Costa Dourada
  • Moviemax Eldorado
  • Moviemax Camara Shopping
  • Playarte
  • Saladearte Cine Paseo 2
  • Saladearte Cinema Da Ufba 1
  • Saladearte Cinema Do Museu 1

