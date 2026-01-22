PROMOÇÃO
'O Agente Secreto' tem meia-entrada para todos após indicação ao Oscar
O filme foi indicado em quatro categorias da premiação
Por Franciely Gomes
As indicações do filme ‘O Agente Secreto’ ao Oscar 2026 trouxeram benefícios para os brasileiros. Ainda em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, o longa-metragem poderá ser assistido pelo valor de meia-entrada para todos, sem restrições, a partir desta sexta-feira, 23.
A informação foi divulgada pela Vitrine Filmes em parceria com o diretor da trama. Kleber Mendonça Filho. Em um post no Instagram, a produtora explicou que a promoção terá duração de quatro dias, como forma de celebrar as quatro indicações do filme.
“Alerta de promoção. O Agente Secreto recebeu 4 indicações ao Oscar, e você ganha 4 dias consecutivos de meia-entrada para assistir ao filme nos cinemas participantes”, escreveram na legenda da publicação.
Vale lembrar que o longa está concorrendo com outras grandes produções nas categorias de ‘Melhor Filme Internacional’, ‘Melhor Ator’ com Wagner Moura, ‘Melhor Elenco’ e ao prêmio máximo de ‘Melhor Filme’.
Leia Também:
Cinemas com promoção
O perfil oficial da empresa ainda listou os cinemas que estão participando da promoção de meia-entrada, com unidades espalhadas por todo o país. Em Salvador, foram escolhidos o Cine Glauber Rocha, SaladeArte Cine Paseo 2, SaladeArte Cinema da UFBA 1 e SaladeArte Cinema do Museu 1.
Confira a lista completa:
- Alquimia Cultural
- Cine A
- Cine Avenida
- Cine Carioca José Wilker
- Cine Glauber Rocha
- Cine Marquise Paulista
- Cine Marquise Ultravisão
- Cine Max Brasil
- Cine Roxy
- Cine Santa Teresa
- Cine Teresina
- Cine Walmir Almeida
- Cineflix
- Cinema Da Fundação Derby
- Cinema Da Fundação Museu
- Cinema Da Fundação Porto
- Cineplus
- Cinesystem
- Costa Dourada
- Moviemax Eldorado
- Moviemax Camara Shopping
- Playarte
- Saladearte Cine Paseo 2
- Saladearte Cinema Da Ufba 1
- Saladearte Cinema Do Museu 1
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes