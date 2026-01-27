Streaming brasileiro estreia com 2 mil documentários exclusivos

Siga o A TARDE no Google

A proposta do novo serviço é ampliar o acesso do público ao documentário nacional - Foto: FreePik

O Canal Brasil lançou na última quinta-feira, 16 de janeiro, o DOC Canal Brasil, primeiro serviço de streaming dedicado exclusivamente a documentários brasileiros.

A plataforma estreia inicialmente no Prime Video, com 30 dias de teste gratuito, e reúne cerca de 2 mil produções entre filmes, séries e programas, com assinatura mensal de R$ 9,90.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta do novo serviço é ampliar o acesso do público ao documentário nacional, oferecendo um catálogo marcado pela diversidade temática, estética e regional, com títulos clássicos, obras restauradas, produções recentes e trabalhos de realizadores consagrados e novos talentos.



“Estamos lançando o streaming definitivo de documentários brasileiros, projeto pioneiro e um dos únicos do mundo, que vai englobar um universo documental muito completo. A ideia é popularizar, difundir e estimular a produção de obras documentais no Brasil”, diz André Saddy, diretor geral do Canal Brasil.

Catálogo reúne clássicos e produções premiadas

O DOC Canal Brasil se estrutura a partir de três pilares: Curadoria, Espelho e Conteúdo. A curadoria é responsável pela seleção criteriosa das obras disponíveis; o conceito de Espelho busca refletir a pluralidade cultural e social do país; enquanto o Conteúdo prioriza histórias que informam, emocionam e provocam reflexão, sem perder o caráter de entretenimento.

A plataforma se apresenta como um espaço de encontro entre realizadores e espectadores, apostando em uma experiência de imersão no real e na valorização da memória audiovisual brasileira.

Entre os principais diferenciais do novo streaming estão a presença de documentários premiados, a preservação de obras raras e digitalizadas e o incentivo a novos realizadores.

O catálogo reúne títulos fundamentais do gênero no Brasil, assinados por nomes que ajudaram a consolidar o documentário como linguagem cinematográfica no país.