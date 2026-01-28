Autora de 'Bridgerton' é confirmada na Bienal do Livro Bahia

Bienal vai acontecer entre os dias 15 e 21 de abril em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Divulgação | Netflix

Autora da série de livros ‘Bridgerton’, Julia Quinn será uma das atrações da Bienal do Livro Bahia 2026. O evento literário vai acontecer entre os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções de Salvador.

A escritora estará no evento no dia 18 de abril, segundo o g1. Essa será a primeira vez da escritora reconhecida mundialmente na Bienal Bahia. Os livros escritos por Julia Quinn deram origem a uma das séries de maior sucesso da Netflix.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Julia Quinn nasceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Ela é autora de obras — como ‘Esplêndido’ (1995), ‘Dançando à Meia-Noite’ (1995), ‘Minx’ (1996), ‘Para pegar uma herdeira’ (1998) e ‘Como se casar com um marquês’ (1999) — que foram traduzidas em 43 idiomas. Ela é conhecida por reinventar o que era conhecido como romance de época, unindo tramas clássicas a diálogos sagazes e humor moderno.

Mais atrações confirmadas

Com o tema 'Bahia – Identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo', a edição de 2026 já teve suas primeiras atrações anunciadas.

Para os amantes da literatura, o evento é um dos mais aguardados do ano, e a programação é um dos seus principais atrativos. Sob curadoria do eixo literário de Josélia Aguiar e Itamar Vieira Junior, a Bienal de 2026 reúne nomes de destaque da cena cultural.

Entre os confirmados estão escritores, atrizes e cantores, com a maioria sendo baianos: Thalita Rebouças, Laila Garin, NegaFyah, Vitor Martins, Luciany Aparecida, Aline Bei e Eliana Alves Cruz.

Um dos destaques da programação acontece no dia 18 de abril, com o encontro entre Paloma Jorge Amado, filha de Jorge Amado e Zélia Gattai, e Pilar del Río, viúva de José Saramago. Na conversa, elas irão comentar sobre a amizade entre Amado e Saramago, dois grandes nomes da literatura brasileira.

Nesta edição, a Bienal reforça o compromisso de garantir a presença de ao menos um convidado ou convidada baiana em todos os painéis. Além disso, o evento contará com a participação de escritores internacionais.

Confira as datas das mesas e painéis: