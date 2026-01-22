Menu
LITERATURA

Bienal do Livro Bahia anuncia primeiras atrações de 2026; veja

Evento literário é um dos principais do Nordeste

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/01/2026 - 16:52 h
NegaFyah, Thalita Rebouças e Laila Garin
NegaFyah, Thalita Rebouças e Laila Garin -

Um dos principais eventos literários do Nordeste, a Bienal do Livro Bahia, acontece na capital baiana entre os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções de Salvador. Com o tema “Bahia – Identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”, a edição de 2026 já teve suas primeiras atrações anunciadas.

Para os amantes da literatura, o evento é um dos mais aguardados do ano, e a programação é um dos seus principais atrativos. Sob curadoria do eixo literário de Josélia Aguiar e Itamar Vieira Junior, a Bienal de 2026 reúne nomes de destaque da cena cultural.

Entre os confirmados estão escritores, atrizes e cantores, com a maioria sendo baianos: Thalita Rebouças, Laila Garin, NegaFyah, Vitor Martins, Luciany Aparecida, Aline Bei e Eliana Alves Cruz.

Leia Também:

Débora Falabella estreia peça em Salvador: "Terra especial"
"Sussuarana no topo": conheça a nova Deusa do Ilê Aiyê
Autor baiano lança livro que expõe caos da vida em condomínio

Um dos destaques da programação acontece no dia 18 de abril, com o encontro entre Paloma Jorge Amado, filha de Jorge Amado e Zélia Gattai, e Pilar del Río, viúva de José Saramago. Na conversa, elas irão comentar sobre a amizade entre Amado e Saramago, dois grandes nomes da literatura brasileira.

Nesta edição, a Bienal reforça o compromisso de garantir a presença de ao menos um convidado ou convidada baiana em todos os painéis. Além disso, o evento contará com a participação de escritores internacionais.

Confira as datas das mesas e painéis:

17 de abril: Thalita Rebouças e Vitor Martins

18 de abril: Mesa com Eliana Alves Cruz

19 e 20 de abril: Aline Bei e Laila Garin

21 de abril: NegaFyah e Luciany Aparecida

x