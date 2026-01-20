Menu
HOME > CULTURA
LITERATURA

Autor baiano lança livro que expõe caos da vida em condomínio

Livro reúne contos que misturam humor e tensão em histórias urbanas conectadas pelo destino

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/01/2026 - 15:39 h
Psicólogo baiano faz sua estreia na literatura com Reunião de Condomínio
O psicólogo baiano Alexandre Lino faz sua estreia na literatura com Reunião de Condomínio, uma coletânea de contos que mergulha nas dinâmicas sutis e desarmoniosas da vida urbana.

Em histórias marcadas por personagens comuns, mas longe de serem simples, o autor constrói um universo em que o cotidiano vira palco de conflitos, absurdos e decisões que parecem pequenas, mas têm peso suficiente para alterar tudo ao redor.

Na obra, ambientada em uma cidade tão genérica que nem recebe nome, cada conto ganha um narrador diferente, ampliando as perspectivas e mostrando como as relações humanas são feitas de nuances, contradições e dilemas.

Com textos que transitam entre o cômico e o trágico, o livro conecta suas tramas por fios discretos do destino, revelando como pessoas aparentemente distantes podem estar mais ligadas do que imaginam.

O tom de Reunião de Condomínio aparece logo em situações que parecem familiares para quem vive em prédio. No conto 'Condomínio', por exemplo, o morador do segundo andar, sempre que discute com alguém no grupo do prédio, deixa um “presente” na porta da pessoa.

Há também a idosa que chega à assembleia para reclamar de um vizinho por causa de um desenho na porta, além do homem que faz festas até tarde, sem que qualquer reclamação resolva. A lógica é simples: ninguém é santo em uma reunião de condomínio.

Ao longo das páginas, Alexandre Lino apresenta personagens como Thiago, dono de uma empresa que jura que não vai ser como os outros empresários, e Ferraz, um trabalhador decidido a pedir demissão.

Há ainda Abílio, um idoso multimilionário fascinado pela vida simples de Luiz Américo, que, na verdade, é um agiota fingindo viver em paz para não ser descoberto. Já Angelique acredita que foco é suficiente para alcançar o sucesso, mas carrega uma dívida enorme com Luiz Américo.

Ao recorrer a diferentes ângulos das vivências retratadas, o escritor une sua formação em Psicologia ao fazer literário para construir narrativas que recusam um olhar simplista. A proposta é mostrar o mundo como ele é, sem separar personagens em mocinhos e vilões, mas sim em pessoas atravessadas por contradições, muitas vezes pequenas e quase imperceptíveis.

"Reunião de Condomínio é minha primeira oportunidade de mostrar um pouco de como a desordem de meus pensamentos se formam, e como eu interpreto a vida: não existem vilões, não existem heróis, e no fim das contas é difícil simplesmente ser quem a gente é. A vida é cheia de contradições e pequenas hipocrisias. As personagens em sua maioria são pessoas comuns, que vivemos e vemos por aí todos os dias" , explica o autor.

x