HOME > CULTURA
CULTURA

Escola de dança da Funceb oferece bolsas gratuitas em 2026

Sorteio será realizado de forma online e integra 31 cursos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/01/2026 - 15:45 h
Escola de Dança da Funceb oferece 93 bolsas gratuitas
Escola de Dança da Funceb oferece 93 bolsas gratuitas -

Para quem deseja se profissionalizar no mundo da dança, a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/SecultBA), por meio do Centro de Formação em Artes (CFA), realizará um sorteio de 93 bolsas gratuitas para os Cursos Livres da Escola de Dança, que acontecerão ao longo de 2026.

O sorteio será realizado de forma online e integra 31 cursos, com início das aulas previsto entre 28 de fevereiro e 11 de dezembro de 2026. Cada curso ofertará três bolsas, destinadas a pessoas da comunidade local e concedidas por sorteio público.

Como participar?

As inscrições para participar do sorteio estarão disponíveis entre os dias 19 e 26 de janeiro, de forma online, por meio do link disponibilizado.

A etapa de inscrição tem como objetivo a coleta de dados para a realização do sorteio, que ocorrerá no dia 28 de janeiro, com a presença de duas pessoas servidoras do Centro de Formação em Artes e duas pessoas selecionadas no Processo Seletivo dos Cursos de Férias 2026.

O resultado será divulgado no dia 29 de janeiro. Cada contemplado terá direito a apenas uma vaga, entre os cursos ofertados, sem lista de reserva. A bolsa poderá ser cancelada caso o bolsista atinja 50% de faltas no mês.

As aulas ocorrerão de segunda a quinta-feira, em dois horários noturnos: das 18h30 às 19h30 e das 19h40 às 20h40, com modalidades intercaladas entre diferentes docentes. Já às sextas-feiras, as aulas terão duração de duas horas, das 18h30 às 20h30.

Serviço

  • Pré-inscrição para bolsas: De 19 a 26 de janeiro de 2026 (até 23h59) no link
  • Sorteio online: 28 de janeiro de 2026
  • Resultado: 29 de janeiro de 2026

