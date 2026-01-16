Teatro Gamboa aposta em arte sensível e shows para abrir o ano

Teatro Gamboa, no centro de Salvador - Foto: Divulgação

Referência na cena cultural de Salvador, o Teatro Gamboa inicia sua agenda de 2026 nesta sexta-feira, 16. Em 2026, o espaço completa 52 anos de história.

A abertura fica por conta da performance “O Que Há no Abismo”, que inaugura a exposição homônima a partir das 18h, reunindo dança e música em um encontro entre os artistas Lila Cairo, responsável pela mostra, Angela Velloso e Jorge Solovera.

Em cartaz até março, a exposição propõe um gesto político e sensível: deslocar o sofrimento psicológico para um campo de humanidade e escuta. Por meio de desenhos em nanquim, pinturas em técnicas mistas, esculturas e poemas, Lila Cairo convida o público a refletir sobre a complexidade de existir como ser sensível em um mundo atravessado por tensões emocionais e sociais. Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) para o formato presencial e R$ 20 para acesso pela plataforma virtual do Teatro Gamboa.

No sábado, 17, às 17h, o palco recebe o encontro musical de Lincoln Aguiar e Carlos Barros no show “Um quadro com moléculas de oxigênio…”. A apresentação celebra composições de uma geração recente da música brasileira que vem rompendo padrões estéticos e narrativos, com atenção especial aos compositores nordestinos. A banda conta ainda com Sandro Andrade (teclados) e Nelson Pena (percussão). Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 50 no presencial e R$ 40 no formato virtual.

O domingo,18, também às 17h, é dedicado à cantora e atriz Marta Leão, que apresenta o espetáculo “Show do Coração”. Criada como uma celebração da música enquanto gesto de afeto, reflexão e esperança, a apresentação reúne canções que traduzem a entrega artística e a visão humanista da artista. No repertório, clássicos como “Sangrando”, de Gonzaguinha, “Imagine”, de John Lennon, e “O Seu Olhar”, além de composições de Caetano Veloso, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Gilberto Gil. Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) no presencial e R$ 15 na plataforma virtual.

A programação segue na segunda-feira, 19, com a Oficina de Samba (samba de terreiro e de roda), promovida pelo projeto “Diálogo de Corpos Ancestrais”. A atividade acontece das 18h às 20h30 e propõe o aprendizado dos fundamentos rítmicos e das técnicas tradicionais do samba a partir de uma abordagem prática, coletiva e acessível. A oficina será conduzida por Márcia Andrade, com valor de R$ 40, e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected].

Antes de cada apresentação, o público confere o CineGamboa, com a exibição do vídeo da campanha “Fica Gamboa”, e, ao final dos espetáculos, participa do PapoGamboa, um momento de troca direta com os artistas.

A campanha Fica Gamboa busca garantir a permanência de um dos equipamentos culturais mais importantes de Salvador. A casa onde funciona o teatro, que há mais de cinco décadas acolhe artistas consagrados e novos talentos da cidade, foi colocada à venda, com prioridade de compra para a Associação Teatro Gamboa, organização sem fins lucrativos formada por artistas, produtores culturais e técnicos que administram o espaço.

As doações podem ser feitas pela plataforma Catarse, com meta de arrecadar R$ 500 mil para a aquisição do imóvel e a realização de reformas. Desde 2009, o Teatro Gamboa conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por meio do Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais, o que possibilita oferecer pauta gratuita aos artistas, suporte técnico, assessoria de imprensa, criação gráfica e a reversão integral da bilheteria para as produções.