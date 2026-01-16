Menu
TEATRO

Peça inspirada em Jorge Amado estreia no Chile e leva Prêmio Shell

Três Irmãos estreia em Santiago e integra projeto que internacionaliza a cultura do Rio

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/01/2026 - 15:26 h
A montagem acompanha a história de uma família de lavradores expulsa de suas terras
-

A peça brasileira Três Irmãos, vencedora do Prêmio Shell e inspirada em 'Seara Vermelha', obra de Jorge Amado, vai estrear nos palcos do Chile pela primeira vez. O espetáculo da Cia. Cerne, de São João de Meriti (RJ), integra a programação do projeto ¡Hola Rio! e será apresentado no dia 22 de janeiro, às 19h30, no GAM – Centro Cultural Gabriela Mistral (Sala N1), em Santiago.

Com dramaturgia e direção de Vinicius Baião, Três Irmãos é encenado por Elizândra Souza, Gabriela Estolano, Higor Nery, Leandro Fazolla, Madson Vilela e Rohan Baruck.

Leia Também:

Margareth Menezes avalia investimentos com Carnaval: "Tendo que rever"
Caixa assume Palacete Saldanha para instalação de centro cultural em Salvador
Museu de Arte Moderna da Bahia recebe iniciativa cultural; saiba mais

A montagem acompanha a história de uma família de lavradores expulsa de suas terras e obrigada a atravessar caminhos em busca de sobrevivência, atualizando temas como fome, migração, violência política e fé popular, presentes na obra do escritor baiano.

A peça também faz parte da pesquisa da Cia. Cerne sobre grandes personalidades brasileiras que passaram por São João de Meriti, cidade onde Jorge Amado viveu entre 1946 e 1948, período em que exerceu mandato de deputado federal e testemunhou a emancipação do município.

A temporada chilena marca a terceira edição do ¡Hola Rio!, plataforma de internacionalização da cultura fluminense idealizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Depois da primeira edição em Madri (Espanha), em 2023, e da segunda, realizada em seis cidades colombianas, em 2024, o projeto ocupa, em 2025 e 2026, cidades da Argentina, Chile e Uruguai.

No Chile, o ¡Hola Rio! integra a programação do PLATEA, dentro do Santiago a Mil (19 a 24 de janeiro de 2026), que recebe, entre outras atrações, show inédito de Ney Matogrosso no país e apresentações de grupos de música, dança e teatro do Rio de Janeiro, além de ações no próprio GAM com projetos de moda autoral, música e dança.

Já no Uruguai, o projeto passa pelo Festival Jazz a la Calle, em Mercedes, e pelo Festival Medio y Medio, em Punta del Este, com uma programação que conecta nomes da música periférica a artistas consagrados da cena brasileira. Entre os destaques estão apresentações de Mosquito, Mari Jasca, Paulinho Moska — em show que revisita mais de três décadas de carreira — e Os Paralamas do Sucesso, que celebram 40 anos de trajetória.

O Hola Rio é apresentado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com produção executiva da Cinco Elementos e parcerias institucionais da Quitanda Soluções Criativas e da Ibero Culturas.

