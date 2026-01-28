Da Bahia para o mundo: com Lázaro Ramos, ator mirim vai a Berlim com filme

Talento mirim tem 11 anos e faz parte do Projeto Axé - Foto: Divulgação

O filme ‘Feito Pipa’, protagonizado pelo jovem soteropolitano Yuri Gomes, do Projeto Axé, e com Lázaro Ramos, vai estrear mundialmente no 76º Festival de Cinema de Berlim (Berlinale), integrando a sessão competitiva Generation, no dia 15 de fevereiro. Ao Portal A TARDE, Lázaro revelou, com exclusividade, que o ator mirim de 11 anos estará em Berlim ao seu lado.

“Dia 15 de fevereiro, no meio do Carnaval, estarei no Festival de Berlim lançando um filme chamado 'Feito Pipa'. Esse filme é feito por mim, mas protagonizado por Yuri, que é uma criança de 11 anos, baiana e do Projeto Axé. Yuri vai também para Berlim. Esse pequeno talento baiano é o protagonista do filme de Allan Deberton que estreia no Festival Internacional de Berlim”, contou o diretor de ‘Medida Provisória’.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esse menino vai brilhar muito. Eu já assisti ao filme. E o trabalho dele é lindo. Lembra quando a gente viu 'Central do Brasil', vendo o menino Vinícius? É deste mesmo tamanho. Lázaro Ramos - ator e diretor

Yuri entrou para o Projeto Axé no Canteiro dos Desejos e hoje permanece na oficina de Dança e Capoeira. Através de uma seletiva, realizada pela produtora Deberton Filmes, em busca de um protagonista para o filme, ele, que na época tinha 10 anos de idade, foi selecionado. As filmagens foram realizadas na cidade de Fortaleza, no Ceará, e aconteceram ao longo de 2 meses, de novembro a dezembro de 2024.

Dirigido por Allan Deberton e com roteiro de André Araújo, o filme acompanha a história de Gugu, um menino de quase 12 anos que sonha em se tornar jogador de futebol e vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o cria de forma livre e afetuosa. Quando a avó fica frágil, Gugu tenta esconder essa situação a qualquer custo, com medo de ser separado dela e ser obrigado a morar com o pai, que não o aceita como ele é.

O 76º Festival de Cinema de Berlim acontece entre os dias 12 e 22 de fevereiro.