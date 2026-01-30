Teixeira de Freitas inaugura nova escola municipal - Foto: Divulgação

A nova Escola Municipal Antônia Gomes Rocha Cabral, localizada no bairro Ulisses Guimarães, em Teixeira de Freitas, foi entregue à população nesta sexta-feira, 30. A unidade passa a integrar a rede municipal de ensino com uma estrutura moderna, planejada para atender às necessidades pedagógicas atuais e garantir mais conforto e segurança a estudantes e profissionais da educação.

O novo prédio dispõe de 13 salas de aula climatizadas, todas equipadas com pias integradas, o que possibilita a realização de atividades práticas e experimentos pedagógicos. A escola conta ainda com biblioteca, auditório, quadra, refeitório, vestiários, sala de reunião para professores, cozinha, copa, lavanderia, área de serviço e depósito, ampliando os espaços de convivência, aprendizagem e trabalho coletivo.

Teixeira de Freitas inaugura nova escola municipal | Foto: Divulgação

A obra foi executada em estrutura convencional, com concreto armado e cobertura em telhas tipo sanduíche, garantindo maior durabilidade, conforto térmico e segurança para a comunidade escolar. O projeto segue padrões de acessibilidade e funcionalidade, alinhados às diretrizes da educação pública municipal.

Com a entrega da nova unidade, a Prefeitura de Teixeira de Freitas amplia a oferta de vagas na rede municipal de ensino, contribuindo para atender a demanda da comunidade e fortalecer o acesso a uma educação pública de qualidade.