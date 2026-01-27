Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Prefeitura de Alagoinhas abre seleção com mais de 300 vagas na educação

Processo oferece contratos de até dois anos e inscrições seguem abertas até sexta-feira

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

27/01/2026 - 15:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sala de aula da rede municipal de Alagoinhas
Sala de aula da rede municipal de Alagoinhas -

A Prefeitura de Alagoinhas, no interior da Bahia, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 302 profissionais que irão atuar na rede municipal de ensino. O edital foi publicado nesta segunda-feira, 26, no Diário Oficial do Município.

Leia Também:

Quem são as indígenas da Bahia que brilharam na redação do Enem
Universidade abre 850 vagas em cursos on-line gratuitos; saiba como fazer
Escolas públicas com inglês e tempo integral na Bahia; veja quem pode participar

As vagas contemplam os cargos de coordenador pedagógico, professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), educador social e agente educador para atuação na Educação em Tempo Integral. Os contratos terão duração de dois anos, com possibilidade de renovação, conforme o limite legal.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Processo seletivo

De acordo com a Prefeitura, a seleção será realizada em etapa única, exclusivamente por meio de análise documental, com caráter eliminatório e classificatório. Serão avaliados diplomas, certificados de conclusão de cursos, atestados, declarações de experiência profissional e, para algumas funções, a pontuação obtida na Prova Nacional Docente (PND).

A PND será considerada para os cargos de coordenador pedagógico, professor e educador social nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

Para as demais funções de educador social - capoeira, teatro/dança, esportes, promoção à saúde, informática, agroecologia -, além do cargo de agente educador, a análise levará em conta a formação mínima exigida, participação em projetos, cursos de formação e experiência profissional comprovada.

Remuneração

O processo seletivo abrange diferentes níveis de escolaridade, do ensino médio/técnico ao ensino superior. Para candidatos com nível superior, a remuneração mensal é de R$ 2.438,42, com jornada de 20 horas semanais.

Já os profissionais com ensino médio ou técnico terão vencimento básico de R$ 1.621,00, para a mesma carga horária. A definição da jornada de trabalho ficará a cargo da administração municipal, conforme a necessidade do serviço.

Inscrições e prazos

As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, 30, e devem ser realizadas exclusivamente online, por meio do portal do Instituto Proativa de Gestão Educacional (IPGE): ipge.selecao.net.br.

O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 16 de fevereiro.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para cargos de nível superior e R$ 60 para nível médio/técnico, com pagamento até 2 de fevereiro.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras, quilombolas e indígenas.

Documentação necessária

Para participar, os candidatos devem:

  • Não possuir vínculo com a administração pública;
  • Ter 18 anos ou mais;
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável);
  • Possuir a formação mínima exigida para o cargo.

No momento da inscrição, é necessário anexar:

  • RG e CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;
  • Certidão negativa de antecedentes criminais;
  • Diploma ou certificado de conclusão;
  • Currículo ou Lattes com comprovações.

Candidatos com deficiência devem anexar laudo médico, e os que optarem pelas cotas raciais precisam apresentar o termo de autodeclaração étnico-racial.

O edital completo está disponível aqui.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação Gustavo Carmo prefeitura de alagoinhas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sala de aula da rede municipal de Alagoinhas
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Sala de aula da rede municipal de Alagoinhas
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Sala de aula da rede municipal de Alagoinhas
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Sala de aula da rede municipal de Alagoinhas
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x