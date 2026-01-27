Prefeitura de Alagoinhas abre seleção com mais de 300 vagas na educação

Siga o A TARDE no Google

Sala de aula da rede municipal de Alagoinhas - Foto: Secom/Alagoinhas

A Prefeitura de Alagoinhas, no interior da Bahia, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 302 profissionais que irão atuar na rede municipal de ensino. O edital foi publicado nesta segunda-feira, 26, no Diário Oficial do Município.

As vagas contemplam os cargos de coordenador pedagógico, professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), educador social e agente educador para atuação na Educação em Tempo Integral. Os contratos terão duração de dois anos, com possibilidade de renovação, conforme o limite legal.

Processo seletivo

De acordo com a Prefeitura, a seleção será realizada em etapa única, exclusivamente por meio de análise documental, com caráter eliminatório e classificatório. Serão avaliados diplomas, certificados de conclusão de cursos, atestados, declarações de experiência profissional e, para algumas funções, a pontuação obtida na Prova Nacional Docente (PND).

A PND será considerada para os cargos de coordenador pedagógico, professor e educador social nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

Para as demais funções de educador social - capoeira, teatro/dança, esportes, promoção à saúde, informática, agroecologia -, além do cargo de agente educador, a análise levará em conta a formação mínima exigida, participação em projetos, cursos de formação e experiência profissional comprovada.

Remuneração

O processo seletivo abrange diferentes níveis de escolaridade, do ensino médio/técnico ao ensino superior. Para candidatos com nível superior, a remuneração mensal é de R$ 2.438,42, com jornada de 20 horas semanais.

Já os profissionais com ensino médio ou técnico terão vencimento básico de R$ 1.621,00, para a mesma carga horária. A definição da jornada de trabalho ficará a cargo da administração municipal, conforme a necessidade do serviço.

Inscrições e prazos

As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, 30, e devem ser realizadas exclusivamente online, por meio do portal do Instituto Proativa de Gestão Educacional (IPGE): ipge.selecao.net.br.

O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 16 de fevereiro.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para cargos de nível superior e R$ 60 para nível médio/técnico, com pagamento até 2 de fevereiro.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras, quilombolas e indígenas.

Documentação necessária

Para participar, os candidatos devem:

Não possuir vínculo com a administração pública;

Ter 18 anos ou mais;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável);

Possuir a formação mínima exigida para o cargo.

No momento da inscrição, é necessário anexar:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;

Certidão negativa de antecedentes criminais;

Diploma ou certificado de conclusão;

Currículo ou Lattes com comprovações.

Candidatos com deficiência devem anexar laudo médico, e os que optarem pelas cotas raciais precisam apresentar o termo de autodeclaração étnico-racial.

O edital completo está disponível aqui.