ENSINO SUPERIOR
Prouni divulga 1ª chamada com 594 mil bolsas em faculdades privadas
Programa oferece descontos de 50% e 100% nas mensalidades
Por Victoria Isabel
O Programa Universidade para Todos (Prouni) divulgou nesta terça-feira, 3, a primeira chamada dos candidatos aprovados para bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. A consulta ao resultado pode ser feita pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Nesta edição, o programa oferta 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e 319.700 parciais, com desconto de 50% no valor do curso.
A seleção levou em consideração as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e 2025. Para participar, os candidatos precisaram obter média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e não zerar a redação.
Para concorrer às bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio, atualmente R$ 2.431,50. Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos, equivalente a R$ 4.863.
O programa possui duas edições por ano, realizadas no primeiro e no segundo semestres.
Calendário do Prouni 2026 – 1º semestre
- Primeira chamada: 3 de fevereiro
- Segunda chamada: 2 de março
- Inscrição na lista de espera: 25 e 26 de março
- Resultado da lista de espera: 31 de março
