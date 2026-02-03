Prouni divulga 1ª chamada com 594 mil bolsas em faculdades privadas

Siga o A TARDE no Google

Confira calendário - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Programa Universidade para Todos (Prouni) divulgou nesta terça-feira, 3, a primeira chamada dos candidatos aprovados para bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. A consulta ao resultado pode ser feita pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, o programa oferta 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e 319.700 parciais, com desconto de 50% no valor do curso.

A seleção levou em consideração as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e 2025. Para participar, os candidatos precisaram obter média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e não zerar a redação.

Para concorrer às bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio, atualmente R$ 2.431,50. Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos, equivalente a R$ 4.863.

O programa possui duas edições por ano, realizadas no primeiro e no segundo semestres.

Calendário do Prouni 2026 – 1º semestre