Aulas em Salvador só começam em março: entenda o calendário escolar de 2026

Calendário escolar aponta dias consecutivos sem aulas - Foto: Freepik

Alunos do ensino fundamental e médio terão três dias consecutivos sem aulas em fevereiro. Segundo o calendário escolar da Rede Estadual de Ensino de Goiás de 2026, os dias 16, 17 e 18 não serão contabilizados como letivos. Isso acontece devido ao recesso de Carnaval.

A decisão acompanha o modelo adotado nos últimos anos, facilitando a organização das redes de ensino, o deslocamento das famílias e a operação em regime reduzido dos serviços públicos durante o Carnaval.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dessa forma, as escolas precisam ajustar o planejamento pedagógico ao longo do ano para assegurar o cumprimento da carga horária mínima prevista em lei.

As Secretarias de Educação, em geral, orientam que as atividades administrativas sejam retomadas de forma gradual na Quarta-feira de Cinzas, enquanto o retorno oficial das aulas ocorre no dia seguinte.

O recesso carnavalesco está entre os poucos períodos de pausa coletiva no primeiro semestre letivo. Em 2026, a festa acontece mais cedo, concentrando seus efeitos no início do ano escolar, especialmente para turmas que começam o período letivo em fevereiro.

E em Salvador?

A Secretaria de Educação de Salvador (Smed) anunciou o calendário escolar de 2026 da rede municipal de ensino. De acordo com o publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 27, os estudantes terão pouco mais de um mês de férias.

As aulas do atual ano letivo serão iniciadas oficialmente no dia 16 de março, exatamente 36 dias, ou cinco semanas depois do término no período letivo de 2025, que se encerrará em 9 de fevereiro.

De acordo com o calendário, o período escolar deste ano terá fim somente no dia 25 de janeiro de 2027. Conforme a publicação, a carga horária e os dias letivos serão organizados da seguinte forma, de acordo com cada etapa de ensino:

Ensino Fundamental - será organizado em três unidades didáticas com carga horária de 833 horas, distribuídas em 200 dias;

Educação de Jovens e Adultos - organizada em três unidades didáticas com carga horária de 800 horas-aulas, distribuídas em 200 dias;

Educação Infantil - organizada em dois semestres letivos e carga horária de 800 horas, distribuídas em 200 dias.

O calendário prevê ainda dois recessos ao longo do período: o primeiro na Semana Santa, entre os dias 2 e 4 de abril e o segundo no São João, entre 20 de junho a 05 de julho.

Greve

A distorção no ano letivo de 2025 aconteceu por conta da greve dos professores que durou 74 dias.

A paralisação dos docentes foi deflagrada no dia 6 de maio e só teve fim em 18 de julho, após um acordo entre a prefeitura e a APLB-Sindicato (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia).