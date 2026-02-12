Zé Ronaldo diz que se define entre Jerônimo e Neto no fim de março

Zé Ronaldo não deve dificultar apoio de aliados a Jerônimo em 2026 Na foto: Jerônimo e Zé Ronaldo durante agenda em Feira de Santana - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

E como vai ficar Zé Ronaldo (UB), prefeito de Feira de Santana, em 2026, apoia ACM Neto, muda para Jerônimo ou cruza os braços?

A resposta só no fim de março. Pelo menos, foi isso o que o próprio Ronaldo disse ontem em entrevista à rádio UP, de Vitória da Conquista.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assim, ele é o último figurão da política baiana ainda indefinido, já que Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, que em 2022 apoiou Neto, fechou com Jerônimo, e o senador Angelo Coronel, sentindo-se rifado na chapa governista, rompeu.

Em 2018, Ronaldo era prefeito de Feira e renunciou ao mandato para disputar o governo, já que ACM Neto, então prefeito de Salvador e tido como virtual candidato, desistiu de última hora.

Punição – Em 2022 Ronaldo esperou ser reconhecido integrando a chapa como vice de Neto. Não foi e admitiu publicamente que não gostou.

Em 2024, sozinho enfrentando Zé Neto (PT), que teve o ostensivo apoio de Jerônimo e também de Lula, reconquistou a Prefeitura de Feira de Santana e aí passou a ser acariciado por Jerônimo.

E surfa na onda, recebendo os dois lados com beijos e abraços. Em Feira, jornalistas dizem que só o fato dele, histórico adversário do PT, estar dizendo-se indefinido, não de agora, mas também a esta altura do campeonato, já é uma boa punição para Neto.

Ele diz que não tomará uma decisão sozinho, vai ouvir as pessoas. ‘Ouço mais do que falo’. E também que não se sente traído, mas que ficou aborrecido, ficou.

Raimundo Costa prefere ficar onde está, mas admite conversa

Bebeto Galvão, ex-deputado federal, filiado ao PSB e hoje suplente do senador Jaques Wagner (PT), Raimundo Costa, deputado federal, e Adriano Lima, ex-prefeito de Serrinha, os dois últimos filiados ao Podemos, firmaram um pacto: vão decidir em conjunto sobre filiação partidária.

Os três são citados como queridinhos de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD de Otto Alencar, como uma eventual compensação pela perda do deputado federal Diego Coronel.

Raimundo Costa admite que há conversas entre os três, mas observa:

– Eu particularmente prefiro ficar onde estou.

Ele, que é presidente da Federação da Pesca na Bahia, em 2018 se elegeu pela primeira vez pelo PRP e em 2022 pelo Pode, prefere pequenos partidos. As chances de eleição para candidatos de segmentos como a pesca são maiores.

Santo Antônio à la antiga

Presente ontem no Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo, D. Amélia Silva Lemos, 70 anos, professora aposentada que sempre gostou da folia, se disse encantada.

– É como nos carnavais dos velhos tempos, tudo, tudo, tudo, até o cenário. É como se eu estivesse voltado aos meus 15 anos.

Na folia do Santo Antônio, os blocos imperam, nada de trio elétrico e nem de blocos com eles.

Rowenna já admite que é pré-candidata a deputada

Rowenna Brito, secretária de Educação do Estado, que antes abominava até cogitar uma candidatura, mudou de posição. Agora ela já admite que é pré-candidata a deputada estadual, com a ressalva:

– Pré-candidata, pré-candidata, viu?

Mas é um pouco mais que isso. Na SEC, Rowenna tem um desempenho muito bem avaliado, especialmente por colegas de partido, o PT. E é nesse viés que alguns petistas dizem que é melhor ficar de olho no desempenho eleitoral dela. Eles calculam que Jerônimo se reelegerá e em 2030 Lula, que sempre foi um grande esteio para o partido na Bahia, já não será candidato. Ou seja, será a hora do PT botar novidades na praça e Rowenna, primeira governadora, cai bem.

REGISTROS

Folia que dança 1

O Ministério Público está recomendando a suspensão do Carnaval em Caraguataí, Jussiape, um dos mais badalados da Chapada Diamantina. A festa vai custar R$ 800 mil, muito dinheiro para uma prefeitura que diz estar em dificuldades financeiras.

Folia que dança 2

Entre os problemas citados pelo MP, está a falta de vistoria nos equipamentos transitórios e a ausência de convite para a polícia. Além disso, o MP aponta dificuldades administrativas cotidianas, como o transporte de pacientes que fazem hemodiálise. Assim, quem dança é a festa.

Energia que cai

Moradores de Barra Grande, na Península de Maraú, estão comendo o pão que o diabo amassou com a Coelba. Terça última, a energia caiu sete vezes.

No Baixo Sul

Sobre a nota que demos ontem relatando a presença de Jerônimo em Nilo Peçanha, Emanoel Ribeiro Filho, de Ituberá, sempre atento aos movimentos na política regional, diz que realmente ACM Neto venceu em Valença, Nilo Peçanha, Cairu, Ituberá, Igrapiúna e Camamu, só perdeu em Taperoá. Mas ressalva: no 2º turno Jerônimo virou em Igrapiúna e Camamu.