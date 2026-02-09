Wagner alerta para dificuldades na aliança com PP: “Terá que procurar outro partido”

Senador Jaques Wagner (PT) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O senador Jaques Wagner, um dos caciques do PT baiano, avaliou na manhã desta segunda-feira, 9, a permanência dos deputados federais do PP na base governista durante as eleições.

“Essa é uma decisão deles. Se eles tiverem no palanque contra gente é difícil, mas eu não sei qual a decisão”, disse o petista, em entrevista ao Portal A TARDE, durante agenda no Colégio Manoel Devoto, em Salvador.

Entre os nomes da agremiação que caminham com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) são:

Mário Negromonte Jr., presidente estadual do PP;

Cláudio Cajado.

Segundo Wagner, nas reuniões internas, o progressista reafirma o desejo de manter a aliança com os governistas. Apesar disso, o líder do governo Lula (PT) faz um alerta sobre a estadia de Negromonte dentro da legenda.

“Mário Negromonte Jr. [presidente estadual do PP] diz o tempo todo que quer ficar e continuar caminhando com a gente. Evidentemente, ele vai ter que procurar um partido que está na nossa coligação. Provavelmente, dentro do PP, ele vai ter dificuldade já que o PP tomou uma decisão de apoiar outro candidato nacional e local”, concluiu.

As declarações do senador leva em conta a federação formada pelo progressista e o União Brasil, a chamada União Progressista, que já sinalizou oposição tanto ao governo Lula como a Jerônimo, ambos do PT.

Isso porque, a nível local, o União Brasil possui um candidato próprio que concorrerá ao governo da Bahia. Trata-se de ACM Neto, principal rival do PT.

Reforma administrativa: cargos no governo

A expectativa é que com a nova reforma administrativa, o governador Jerônimo Rodrigues amplie o espaço do PP dentro da gestão, com a oferta de novos cargos.

Circula nos bastidores que Mário Negromonte Jr., por exemplo, tenta barganhar o cargo de conselheira para sua esposa, Camila Vasquez, no Tribunal de Contas do Município (TCM).