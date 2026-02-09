Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Wagner alerta para dificuldades na aliança com PP: “Terá que procurar outro partido”

Senador avaliou permanência dos deputados federais na base governista

Loren Beatriz e Gabriela Araújo

Por Loren Beatriz e Gabriela Araújo

09/02/2026 - 10:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Jaques Wagner (PT)
Senador Jaques Wagner (PT) -

O senador Jaques Wagner, um dos caciques do PT baiano, avaliou na manhã desta segunda-feira, 9, a permanência dos deputados federais do PP na base governista durante as eleições.

“Essa é uma decisão deles. Se eles tiverem no palanque contra gente é difícil, mas eu não sei qual a decisão”, disse o petista, em entrevista ao Portal A TARDE, durante agenda no Colégio Manoel Devoto, em Salvador.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os nomes da agremiação que caminham com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) são:

Segundo Wagner, nas reuniões internas, o progressista reafirma o desejo de manter a aliança com os governistas. Apesar disso, o líder do governo Lula (PT) faz um alerta sobre a estadia de Negromonte dentro da legenda.

“Mário Negromonte Jr. [presidente estadual do PP] diz o tempo todo que quer ficar e continuar caminhando com a gente. Evidentemente, ele vai ter que procurar um partido que está na nossa coligação. Provavelmente, dentro do PP, ele vai ter dificuldade já que o PP tomou uma decisão de apoiar outro candidato nacional e local”, concluiu.

Leia Também:

Estratégia de Jaques Wagner: desarticular finanças para derrotar o crime
"Essa tese de pacificação política é uma balela", diz Jaques Wagner
Jerônimo sai em defesa de Jaques Wagner após polêmica com Gleisi
Jaques Wagner defende repetição da chapa Lula-Alckmin em 2026

As declarações do senador leva em conta a federação formada pelo progressista e o União Brasil, a chamada União Progressista, que já sinalizou oposição tanto ao governo Lula como a Jerônimo, ambos do PT.

Isso porque, a nível local, o União Brasil possui um candidato próprio que concorrerá ao governo da Bahia. Trata-se de ACM Neto, principal rival do PT.

Reforma administrativa: cargos no governo

A expectativa é que com a nova reforma administrativa, o governador Jerônimo Rodrigues amplie o espaço do PP dentro da gestão, com a oferta de novos cargos.

Circula nos bastidores que Mário Negromonte Jr., por exemplo, tenta barganhar o cargo de conselheira para sua esposa, Camila Vasquez, no Tribunal de Contas do Município (TCM).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições JAQUES WAGNER pp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Jaques Wagner (PT)
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Senador Jaques Wagner (PT)
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Senador Jaques Wagner (PT)
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Senador Jaques Wagner (PT)
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x