Em Nilo Peçanha, Jerônimo junta adversários no mesmo palanque

Jerônimo em Nilo Peçanha: ‘O negócio é unir com projetos’ - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Na banda litorânea do Baixo Sul, que compreende os municípios de Valença, Cairu, Taperoá, Nilo Peçanha, Itubnerá, Igrapiúna e Camamu, em 2022 Jerônimo só venceu em Taperoá (53,23% a 40,94%). Nos demais, perdeu.

Ele, ontem, esteve em Nilo Peçanha entregando obras, entre elas um colégio de tempo integral. E botou no mesmo palanque a prefeita Jaqueline Soares, a Jacque (Pode), que em 2022 apoiou Neto, e o ex-prefeito Carlinhos Azevedo (PT), que ficou com ele.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O próprio Jerônimo destacou o fato, os dois lá, no palanque, para afirmar.

– Nosso jogo é unir em torno de projetos para o bem-estar comum. E por isso estamos aqui com Jacque e Carlinhos.

Os outros – Na área, a julgar pelo movimento das lideranças, 2026 será diferente. Em Valença, ele tem como aliado o prefeito Marcos Medrado (PV), que é bem avaliado, antes não tinha ninguém. Em Cairu, o ex-prefeito Hildécio Meirelles (UB), que em 2022 apoiou Neto, agora o apoia, sendo que o ex-prefeito Fernando Brito (PT), também.

O mesmo cenário se dá em Ituberá, onde o prefeito Reges (PP) e o adversário, Neto Baé (PT), ontem estavam com ele no palanque. E também em Igrapiúna, onde ele tem o apoio do prefeito Manoel Ribeiro (Avante) e da adversária dele, Lorena Leite (PSD).

A julgar pelo clima em Nilo Peçanha, está tudo a favor. Os adversários lado a lado nem pareciam que são divergentes. Uma ressalva: Jerônimo perdeu em seis dos sete municípios, mas Lula venceu em todos.

Jurista baiano denuncia desvio nas doações para os gaúchos

O jurista baiano Manoel Jorge e Silva, sub-procurador geral do Trabalho e professor de Direito Constitucional, se disse preocupado no Labortalks: Desafios práticos do direito e processo do trabalho, realizado semana passada em Goiânia, ao falar sobre a gestão de recursos públicos em situações de calamidade.

Ele diz que parte do dinheiro arrecadado através de doações para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, ano passado, foi direcionada para o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

– Recursos arrecadados com o propósito específico de atender vítimas de uma calamidade não devem manter essa destinação. A alteração do objetivo original compromete a confiança social e exige reflexão à luz dos princípios da nulidade administrativa e da transparência.

Comedores de jaca em festa

O Solar Eventos, em Cruz das Almas, foi palco, domingo, de mais um Encontro dos Comedores de Jaca, com patrocínio da prefeitura local, que reuniu centenas de participantes de toda a região e também de Salvador.

O prefeito Ednaldo Ribeiro (PL) diz que o Ecojaca, como chamam, é muito importante.

– Isso é muito bom para nós e nossa região. O Recôncavo é um dos grandes produtores de jaca da Bahia.

Dai, um momento único no discurso ao lado de Lula

Destaque num evento com Lula semana passada em Salvador, quando discursou relatando a sua origem humilde, a advogada Daiana Santana, a Dai de Leo de Neco (Avante), prefeita de Gandu, 40 anos, estava ontem em Nilo Peçanha acompanhando Jerônimo, onde foi muito reverenciada pelo momento presidencial. Ela não escondeu a sua satisfação por ter protagonizado o fato.

– Foi um momento histórico, para mim, um momento único. Adorei viver isso.

Dai está no time dos prefeitos bem avaliados e diz que agora está em outra luta também dura, a de eleger o antecessor, Leo de Neco, deputado estadual.

REGISTROS

A folia por aí

O governo vai desembolsar R$ 33,25 milhões para ajudar a bancar o Carnaval em 80 municípios. Os repasses variam de R$ 250 mil a R$ 700 mil. A seleção levou em conta turismo e tradição.

Aristides Maltez 1

Os 74 anos do Hospital Aristides Maltez foram lembrados na Alba com uma Moção de Congratulações proposta pelo deputado José de Arimatéia. Maior referência em câncer na Bahia e uma das maiores do país, ele destacou também a boa reputação que os servidores lá construíram.

Aristides Maltez 2

O Aristides foi fundado em 2 de fevereiro de 1952, por coincidência o Dia de Iemanjá. O pessoal lá diz que tem tudo a ver. A Av. Dom João VI, em Brotas, é colada com o Rio Vermelho, onde acontece a Festa de Iemanjá. Os dois são parceiros.

Amanda Rosa

A OAB de Ilhéus está de luto. Morreu a jovem advogada Amanda Rosa Oliveira Pinheiro, de apenas 26 anos. Ela sofreu um AVC hemorrágico e acabou não resistindo. Figura muito querida pela simpatia que esbanjava, a comoção se estendeu por toda a cidade.