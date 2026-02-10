Depois do bafafá de Coronel e de Lula, veio o susto com Otto Alencar

Otto Alencar, um susto na saúde para ele e o governo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Depois do intenso tititi em torno do destino do senador Angelo Coronel, que acabou saindo do PSD, veio Lula celebrar os 46 anos do PT, quando concitou os petistas a serem desaforados, porque ‘somos vítimas de desaforados’, e a semana do início do Carnaval iniciou com má notícia: o senador Otto Alencar teve problema cardíaco e foi obrigado a colocar um marca-passo.

O susto foi grande. Otto, que já foi vice-governador de César Borges e de Jaques Wagner, após três mandatos de deputado estadual, esteve no TCE e voltou à política, é figura de proa na representatividade baiana.

É presidente do PSD, o maior partido do estado, até dias atrás com dois senadores (ele e Coronel), seis deputados federais (agora cinco, menos Diego Coronel) e dez estaduais (agora oito, menos Cafu Barreto e Angelo Coronel Filho).

Questão federal – Ademais, durante o rolo em torno do destino de Coronel, já teve o anúncio de que Ronaldo Caiado, governador de Goiás, filiou-se ao PSD para disputar a presidência da República, falaram que ACM Neto poderia se filiar ao partido e formou-se um intenso falatório sobre o destino da sigla na Bahia.

O conjunto dá a dimensão da importância de Otto Alencar, que afirma e reafirma a sua lealdade a Lula e a Jerônimo, especialmente para o time que hoje governa o Brasil e a Bahia.

Ele estava em Lapão, terra do deputado Ricardo Rodrigues, onde já foi prefeito, quando passou mal. Ricardo disse, ontem, que está tudo bem. Política à parte, ainda bem.

Em Ilhéus, o clima não está lá muito bom entre aliados de Neto

Em Ilhéus, onde ACM Neto ostenta o apoio do prefeito Valderico Júnior, o ambiente político não está lá muito bom.

Primeiro, o ex-prefeito Jabes Ribeiro abriu mão da candidatura a prefeito para apoiar Valderico, com o compromisso de, se ele vencesse, como aconteceu, retribuir apoiando a candidatura a deputado federal de Cacá Leão, filho do deputado João Leão (PP), e agora vê Valderico dar apoio aberto ao federal Leur Lomanto.

Segundo, semana passada o vereador Tandick Resende, em pronunciamento na Câmara, bateu forte no União Brasil e em ACM Neto.

Disse que infelizmente está no UB a sua maior decepção, com deputados federais ‘que se acham deuses’.

Na sequência bateu direto:

– Tenho dificuldade de votar em ACM Neto. Nas vezes que estive com ele, parecia que eu tinha uma doença de pele, ou câncer.

Mestre Satu, o nome de Tócos

Tócos, povoado de Antônio Cardoso, na região de Feira de Santana, realizou, domingo, o Rito Público de Salvaguarda dos Mestres da Oralidade e dos Saberes Tradicionais, quando reconheceu Saturnino Nery, 83 anos, e Antônia Nery, como Mestre Satu e Mestra Tonha, arautos do samba de roda.

A cerimônia foi na Associação Rural Quilombola de Tócos. O prefeito de Antônio Cardoso, Jocivaldo dos Anjos (PT), é quilombola.

Globo Rural do Baixo Sul rifou Norberto Odebrecht

A bela reportagem que o Globo Rural, programa da Globo, exibiu domingo sobre a bem-sucedida experiência agrícola de Tancredo Neves, no Baixo Sul, consorciando o cultivo alternado de banana e mandioca no mesmo espaço (além de graviola e dendê), omitiu uma informação capital. O padrinho da ideia foi Norberto Odebrecht.

Ele começou a trajetória com a construção do porto de Saici, em Ituberá, e daí adotou o Baixo Sul para fins educacionais. Lá, criou quatro cadeias produtivas, da pesca, da piaçava, da mandioca e do palmito. Palmito e mandioca (com banana) deram certo, pesca e piaçava, não. Embora Odebrecht tenha falecido em 2014, a Globo omitiu o fato para não beneficiar a empresa do grupo.

REGISTROS

Folga da folia 1

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia, deu uma folga a si própria. No fim da semana passada, pediu licença do cargo e passou o bastão para a vice, Fátima Nunes (PT), e com a família foi passear na Noruega, que nesta época do ano está mais fria do que congelador de geladeira.

Folga da folia 2

Mas deixou pronto o decreto que estabelece a folga dos funcionários nos dias da folia. Oficialmente, a Alba funciona até sexta e só volta na quinta de cinzas. Mas, na prática, o clima lá já é de descontração. Nada oficial programado para a semana.

Agito em SAJ 1

Santo Antônio de Jesus vive dias de ebulição. Além da briga do empresário Ditinho com Duda Sanches pelo espólio político do deputado Alan Sanches, tem a prisão do médico Enéas Carneiro, filho da terra, envolvido no acidente, em 23 de janeiro, perto de Valença, que resultou nas mortes de Johnny Santos Bispo, de 33 anos, e Bruna da Silva Santos, de 26.

Agito em SAJ 2

Enéas foi preso em casa, em Pituaçu, onde estava escondido. Testemunhas dizem que ele estava bêbado, mas o advogado dele, Leonardo Campos, diz que não teve acesso aos autos.