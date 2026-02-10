Depois do bafafá de Coronel e de Lula, veio o susto com Otto Alencar
Impactos da saúde de Otto Alencar no PSD e as rachaduras nas alianças do União Brasil
Depois do intenso tititi em torno do destino do senador Angelo Coronel, que acabou saindo do PSD, veio Lula celebrar os 46 anos do PT, quando concitou os petistas a serem desaforados, porque ‘somos vítimas de desaforados’, e a semana do início do Carnaval iniciou com má notícia: o senador Otto Alencar teve problema cardíaco e foi obrigado a colocar um marca-passo.
O susto foi grande. Otto, que já foi vice-governador de César Borges e de Jaques Wagner, após três mandatos de deputado estadual, esteve no TCE e voltou à política, é figura de proa na representatividade baiana.
É presidente do PSD, o maior partido do estado, até dias atrás com dois senadores (ele e Coronel), seis deputados federais (agora cinco, menos Diego Coronel) e dez estaduais (agora oito, menos Cafu Barreto e Angelo Coronel Filho).
Questão federal – Ademais, durante o rolo em torno do destino de Coronel, já teve o anúncio de que Ronaldo Caiado, governador de Goiás, filiou-se ao PSD para disputar a presidência da República, falaram que ACM Neto poderia se filiar ao partido e formou-se um intenso falatório sobre o destino da sigla na Bahia.
O conjunto dá a dimensão da importância de Otto Alencar, que afirma e reafirma a sua lealdade a Lula e a Jerônimo, especialmente para o time que hoje governa o Brasil e a Bahia.
Ele estava em Lapão, terra do deputado Ricardo Rodrigues, onde já foi prefeito, quando passou mal. Ricardo disse, ontem, que está tudo bem. Política à parte, ainda bem.
Em Ilhéus, o clima não está lá muito bom entre aliados de Neto
Em Ilhéus, onde ACM Neto ostenta o apoio do prefeito Valderico Júnior, o ambiente político não está lá muito bom.
Primeiro, o ex-prefeito Jabes Ribeiro abriu mão da candidatura a prefeito para apoiar Valderico, com o compromisso de, se ele vencesse, como aconteceu, retribuir apoiando a candidatura a deputado federal de Cacá Leão, filho do deputado João Leão (PP), e agora vê Valderico dar apoio aberto ao federal Leur Lomanto.
Segundo, semana passada o vereador Tandick Resende, em pronunciamento na Câmara, bateu forte no União Brasil e em ACM Neto.
Disse que infelizmente está no UB a sua maior decepção, com deputados federais ‘que se acham deuses’.
Na sequência bateu direto:
– Tenho dificuldade de votar em ACM Neto. Nas vezes que estive com ele, parecia que eu tinha uma doença de pele, ou câncer.
Mestre Satu, o nome de Tócos
Tócos, povoado de Antônio Cardoso, na região de Feira de Santana, realizou, domingo, o Rito Público de Salvaguarda dos Mestres da Oralidade e dos Saberes Tradicionais, quando reconheceu Saturnino Nery, 83 anos, e Antônia Nery, como Mestre Satu e Mestra Tonha, arautos do samba de roda.
A cerimônia foi na Associação Rural Quilombola de Tócos. O prefeito de Antônio Cardoso, Jocivaldo dos Anjos (PT), é quilombola.
Globo Rural do Baixo Sul rifou Norberto Odebrecht
A bela reportagem que o Globo Rural, programa da Globo, exibiu domingo sobre a bem-sucedida experiência agrícola de Tancredo Neves, no Baixo Sul, consorciando o cultivo alternado de banana e mandioca no mesmo espaço (além de graviola e dendê), omitiu uma informação capital. O padrinho da ideia foi Norberto Odebrecht.
Ele começou a trajetória com a construção do porto de Saici, em Ituberá, e daí adotou o Baixo Sul para fins educacionais. Lá, criou quatro cadeias produtivas, da pesca, da piaçava, da mandioca e do palmito. Palmito e mandioca (com banana) deram certo, pesca e piaçava, não. Embora Odebrecht tenha falecido em 2014, a Globo omitiu o fato para não beneficiar a empresa do grupo.
REGISTROS
Folga da folia 1
A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia, deu uma folga a si própria. No fim da semana passada, pediu licença do cargo e passou o bastão para a vice, Fátima Nunes (PT), e com a família foi passear na Noruega, que nesta época do ano está mais fria do que congelador de geladeira.
Folga da folia 2
Mas deixou pronto o decreto que estabelece a folga dos funcionários nos dias da folia. Oficialmente, a Alba funciona até sexta e só volta na quinta de cinzas. Mas, na prática, o clima lá já é de descontração. Nada oficial programado para a semana.
Agito em SAJ 1
Santo Antônio de Jesus vive dias de ebulição. Além da briga do empresário Ditinho com Duda Sanches pelo espólio político do deputado Alan Sanches, tem a prisão do médico Enéas Carneiro, filho da terra, envolvido no acidente, em 23 de janeiro, perto de Valença, que resultou nas mortes de Johnny Santos Bispo, de 33 anos, e Bruna da Silva Santos, de 26.
Agito em SAJ 2
Enéas foi preso em casa, em Pituaçu, onde estava escondido. Testemunhas dizem que ele estava bêbado, mas o advogado dele, Leonardo Campos, diz que não teve acesso aos autos.
