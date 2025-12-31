No Feliz Ano Novo tem os baianos como Divaldo Franco que brilham lá

Divaldo Franco morreu aos 98 anos - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

A vida é assim, cheia de chegantes e partintes, com os que estão no meio com a obrigação moral de cuidar das duas pontas sabendo que somos todos passantes.

É com base em tais princípios que resolvemos saudar o Ano Novo lembrando alguns baianos que alegraram a vida e nos deixaram.

2025 já começou mal, logo no comecinho, tirando do nosso meio Carlos Pitta, o compositor feirense de Cometa Mambembe, sempre de alma lavada, dizia ele.

No fim de março lá se foi a jornalista colega e amiga Kardelícia Mourão, a Kardé. No início de abril, a também colega e amiga Wanda Chase. No início de maio, Divaldo Franco, o líder espírita. E no fim do mesmo mês, Wilson Aragão, o arauto da cultura de Piritiba.

São Divaldo – Claro que todos deram um bom recado, deixando um legado de decência e dignidade, mas Divaldo Franco é, como dizem em Pau da Lima, onde a vida inteira ele tocou o Caminho da Redenção, que tem a Mansão do Caminho: se fosse católico, seria santo.

Certa vez, perguntaram a Divaldo de onde ele era.

– Na presente encarnação eu nasci em Feira de Santana, mas isso implica que sou baiano, brasileiro, terráqueo e da Via Láctea. Pois somos mesmo é galáticos. Isso aqui é passagem, fonte de aprendizado.

Divaldo registrou como pai 685 crianças. Tratou e criou como filhos, bem educados. O time, com Divaldo à frente, passou bem dessa vez.

Feira fica na espera de teatro com o nome de Pitta e rodoanel

2025 acaba hoje e Feira de Santana fica na espera de dois fatos muito prometidos e nunca acontecidos.

1 - Colocar o nome do cantor Carlos Pitta no Teatro do Centro de Convenções, uma justa homenagem;

2 - Botar o Anel Rodoviário da Banda Leste para andar. Foi prometido em maio pelo ministro Renan Filho (Transportes) e até andou um pouquinho, mas desde outubro está parado.

O caso de Pitta é uma unanimidade. O deputado Robinson Almeida (PT) chegou a aprovar um projeto, que não aconteceu.

E o Anel Rodoviário é uma velha aspiração feirense, são 7,5 km que conectam a BR-116 com as BRs 324 e 101, trecho que virou um sufoco com engarrafamentos monumentais e muitos acidentes.

Dizem em Feira que por lá 2026 chega trazendo grandes esperanças. É ano eleitoral.

Novo provedor

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira mudou de comando, após quase duas décadas com Luiz Antonio Costa Araújo como provedor.

Dia 4, a nova diretoria, que tem Gilson Agrário Nunes de Oliveira como provedor; Maria Helena Araújo, escrivã; Adherbal Genaro Gomes filho, tesoureiro; e Nayson Queiroz dos Reis, procurador, toma posse.

A Santa Casa lá é histórica. Vem desde 1734.

Stênio Barbosa, o arauto do paisagismo, nos deixou

E quem nos deixou, ontem, aos 83 anos, foi o professor Stênio Barbosa, cearense de Fortaleza, agrônomo, paisagista, que nos 1970 chegou a Salvador, viu o trio elétrico e resolveu não mais sair.

Stênio foi o criador do eco-paisagismo e é responsável por grande parte dos projetos que adornam áreas públicas e privadas em praças e condomínios da capital baiana.

Era casado com D. Conceição, sua paixão, com quem teve as filhas Silvânia, infectologista que hoje ensina na Universidade da Filadélfia, EUA; Sandala, que trabalha com TI; e Sâmia, administradora de empresas e especialista em dança do ventre. E Stênio dizia: “Elas e as plantas são as minhas alegrias de viver. Deixam a vida mais bela”.

REGISTROS

Lotação esgotada 1

Trancoso, em Porto Seguro, que virou o destino predileto para celebridades e milionários para momentos de lazer, sempre é notícia nacional pelas personalidades que recebe, mas, ontem, foi outro o motivo: o aeroporto Terravista, que é particular e só funciona por agendamento, até 4 de janeiro está sem vagas para pernoite de aeronaves.

Lotação esgotada 2

O fato, até por ser inédito, ganhou as palmas do trade turístico local, o segundo mais forte da Bahia, só superado por Salvador, e as piadas dos que nem sonham com tais serviços. Uma delas: É a primeira vez que eu vejo faltar vaga para rico.

Alegria em Itacaré

E quem também vai se consolidando como destino de ricos e famosos é Itacaré. A celebridade da vez é o cantor canadense Shawn Mendes. Em termos de efeito midiático, um feliz ano novo para o trade turístico lá.

Férias

Aos nossos leitores amigos: a partir de hoje estaremos em gozo de férias, e já que estou falando em causa própria, eternamente justas e merecidas. No começo de fevereiro estaremos de volta.

Colaborou: Marcos Vinicius