Na volta da Alba, as palmas foram para o agora saudoso Alan Sanches

Alan Sanches, o deputado que se foi deixando saudades - Foto: Reprodução | ALBA

Janeiro de 2026 ficou definitivamente marcado na história da Assembleia Legislativa da Bahia. A abrupta morte do deputado Alan Sanches produziu um fato único. Lotou a casa num dia de domingo em pleno recesso, para as despedidas.

Não poderíamos voltar à ativa sem lembrar isso, em respeito à memória de Alan, que construiu sua trajetória no respeito. Posições firmes, mas sempre numa postura respeitosa com adversários, algo não tão raro no jogo político, mas nem todos assim agem.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a imprensa, a mesma deferência. No último papo com ele, no fim de novembro, dizia ter certeza de que contar com Otto Alencar na oposição era perda de tempo.

– Conheço Otto. É um cara todo tranquilo e sereno, aceitou que eu saísse do PSD numa boa. Me disse que com ele só fica quem quer, quem não quer pode ir sem problemas. Agora, o que não sabemos é como Coronel vai reagir.

Homenagem – Instigamos Alan na conversa: é, mas ACM Neto carrega consigo duas derrapadas da pesada, com Zé Ronaldo e Marcelo Nilo.

– Com Zé Ronaldo admito. Com Marcelo Nilo, não. Ele pegou R$ 7 milhões.

Na reabertura da Alba, Alan era uma unanimidade. A presidente Ivana Bastos (PSD) decidiu colocar o nome dele no novo Centro Odontológico da Casa, ideia aplaudida por todos. Ele foi vereador duas vezes em Salvador e quatro vezes deputado estadual. Iria para federal este ano, franco favorito. Não deu.

Na Lavagem de Itapuã os novos tempos se misturam na tradição

Na Lavagem de Itapuã ontem, um veículo da Secretaria de Saúde de Salvador seguia à frente do cortejo, com os funcionários educadamente oferecendo, em nome da boa educação, camisinhas para as pessoas.

Em determinado momento um deles ofereceu a tal camisinha a um senhor de meia idade. A reação:

– Camisinha?! Eu quero é Tadala! Tem?!

O funcionário também reagiu diplomaticamente.

– Ah, Tadala? Acabou.

O fotógrafo Xando Pereira, que assistiu à cena, diz que o episódio marca os novos tempos em matéria de remédios para garantir ereção. Antigamente, quem imperava no imaginário popular era o Viagra. Agora é o Tadalafila, popularmente chamado de Tadala.

– A vida é assim. Muita gente já morreu com o Viagra, agora é o Tadala.

Itajaí, luto no rádio feirense

No janeiro deste ano Feira de Santana também viveu uma grande perda, a do radialista Itajaí Pedra Branca, uma lenda no rádio esportivo, com oito copas do mundo e cinco olimpíadas no currículo.

Parentes, amigos e admiradores vão assistir amanhã (6h30) o frade José João Monteiro Sobrinho celebrar, no Santuário de Santo Antônio, a Igreja dos Capuchinhos, a missa de 30º dia em memória dele.

Com Coronel fora, o jogo é em cima dos prefeitos

Na reunião que Jerônimo realizou na tarde de ontem com os presidentes dos partidos da base aliada, o nome do senador Angelo Coronel entrou em cena, como favas contadas de carta fora do baralho. Se disse que ‘tudo foi tentado’ para evitar a saída dele.

Nas redes, Jerônimo disse que o encontro foi momento de alinhamento político e institucional. ‘Tarde de diálogo, escuta e construção coletiva’. Mas um dos presentes disse que não foi discutido, mas está implícito, o jogo agora é partir para cima dos prefeitos que apoiam Coronel e filhos, o deputado federal Diego e o estadual Angelo Coronel Filho. O governo perdeu em cima, mas quer ganhar embaixo, ou seja, nas bases.

REGISTROS

Baleia Rosa 1

Após dias de incerteza, enfim Cristiano Loureiro, ou Cristiano Nazal, como chamam, emplacou a 39ª edição da Baleia Rosa do Amor, na Lavagem de Itapuã. A ajuda que ele teve chegou de última hora. ‘A Lavagem de Itapuã é uma tradição e a Baleia uma tradição da Lavagem’.

Baleia Rosa 2

A Baleia Rosa desfilou no Carnaval de 2020 na Viradouro, tradicional escola de samba do Rio de Janeiro. Diz Cristiano que esse foi um dos seus grandes momentos, a briga agora é mantê-la cá. A Lavagem de Itapuã é a última festa popular em Salvador antes do Carnaval.

Wagner Moura

A deputada Fátima Nunes (PT) propôs a entrega da Comenda 2 de Julho ao ator Wagner Moura, que é baiano, e acaba de ganhar o Globo de Ouro pelo filme O Agente Secreto. Wagner sempre foi mais identificado com a esquerda e para os bolsonaristas é um indesejável.

Vitrine rodoviária

A deputada Olívia Santana (PCdoB) está propondo ao governo que a nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras, tenha uma vitrine permanente do artesanato baiano. ‘A proposta é um reconhecimento perene da criatividade do interior’.