PF conclui perícia em celulares de Vorcaro e mira autoridades

Quebra da criptografia dos aparelhos é vista pelos investigadores como avanço crucial

A Polícia Federal (PF) concluiu a perícia nos aparelhos celulares do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master — instituição que se encontra sob liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Com o material analisado, a corporação agora avalia se sugerirá a abertura de novas frentes de investigação baseadas no conteúdo extraído.

A quebra da criptografia dos aparelhos é vista pelos investigadores como um avanço crucial. Segundo apuração da CNN Brasil, as conversas citam diversas autoridades públicas, o que elevou a expectativa de que o material seja enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) para análise de foro competente.

Citações ao Judiciário

Reportagens do portal Uol indicam que o conteúdo inclui menções diretas ao ministro Dias Toffoli, o que poderia abrir ao menos três novas frentes de apuração.

A PF já encaminhou parte do material ao ministro Edson Fachin. Nesta semana, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, reuniu-se com Fachin para tratar dos dados obtidos. Paralelamente, a entidade solicitou a suspeição de Toffoli, que atualmente relata o processo.

As conexões de Vorcaro no Judiciário também mencionam contratos envolvendo familiares de outros magistrados. Segundo os dados, a esposa do ministro Alexandre de Moraes mantinha um contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master.

Já o ex-ministro Ricardo Lewandowski teria tido contratos com a instituição, posteriormente assumidos por sua família. No caso de Toffoli, as referências envolvem um resort e viagens com diretores do banco.

Relações transversais

Os dados revelam que o trânsito político de Daniel Vorcaro alcançava diferentes campos ideológicos. Por meio de doações de campanha feitas por seu cunhado, Fabiano Zettel, o empresário estabeleceu pontes com figuras da direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e os governadores Cláudio Castro (RJ) e Tarcísio de Freitas (SP).

Desdobramentos

Agora, cabe ao Judiciário decidir quais elementos são juridicamente relevantes. A Polícia Federal busca distinguir relações institucionais e "republicanas" de possíveis irregularidades. O ministro Dias Toffoli, como relator, deve definir quais desdobramentos as provas terão nos próximos dias.