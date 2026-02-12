Menu
RELAÇÃO DIPLOMÁTICA

Lula x Trump: Wagner define tom de encontro: "Sem envergar a coluna"

Presidentes têm encontro marcado em março

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

12/02/2026 - 15:23 h

Lula e Trump querem estreitar relações
Lula e Trump querem estreitar relações

O presidente Lula (PT) já tem data para encontrar o chefe da Casa Branca, Donald Trump, a fim de destravar novos investimentos e estreitar os laços com o país americano. A expectativa é que o encontro ocorra em março.

A tônica da comitiva brasileira para este encontro é o equilíbrio entre a cortesia diplomática e a firmeza estratégica. Isso foi o que confirmou o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, que deve participar do encontro entre o brasileiro e o americano.

“O Brasil tem relações politicas e econômicas com todos os países que gerem bons negócios para o nosso país, que gerem empregos para a nossa gente. A minha expectativa para esse encontro é positiva”, disse Wagner.

Leia Também:

Lula e Trump traçam segurança de fronteira e debatem crise venezuelana
Em nova conversa, Lula e Trump falam sobre tarifaço e combate ao crime
Encontro entre Lula e Trump divide políticos da Bahia
Lula e Trump trocam telefones e reforçam canal direto de negociação

As declarações do senador foram dadas durante entrevista à Rádio Up, de Vitória da Conquista, no sul da Bahia, nesta quinta-feira, 12. Na ocasião, ele ainda confirmou presença no encontro diplomático.

“O presidente @LulaOficial me chamou para o próximo encontro dele com o presidente Trump e eu devo acompanhá-lo. São dois presidentes muito diretos e nós vamos apresentar argumentos, mas sem envergar a coluna”, afirmou ele.

Veja publicação

Lula x Trump: saiba quando encontro deve acontecer

Os chefes de Estado devem se reunir na segunda quinzena de março, de acordo com informações do portal Metrópoles, confirmadas pelo Itamaraty.

O governo brasileiro propôs a Washington que o encontro entre os dois mandatários aconteça na semana do dia 15 de março.

x