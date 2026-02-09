Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Lula brinca sobre “parentesco” com lenda nordestina e ameaça Trump

Presidente do Brasil ainda citou um possível risco do Brasil entrar em uma disputa com os Estados Unidos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/02/2026 - 17:42 h | Atualizada em 09/02/2026 - 17:58

Lula e Donald Trump
Lula e Donald Trump -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 9, que caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, soubesse se seu “parentesco com Lampião”, não provocaria o Brasil.

A declaração, em tom de brincadeira, foi feita durante uma cerimônia no Instituto Butantan, em São Paulo.

Após isso, Lula ainda afirmou que não queria briga com o líder estadunidense, visto que haveria risco do Brasil ganhar.

"Quando eu viajar [para os EUA], eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso, sabe? Se o Trump conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião de um presidente, ele não ficaria provocando a gente", argumentou.

Multilateralismo no mundo

Lula ainda disse que o trabalho do Brasil seria a “construção da narrativa” sobre a importância do multilateralismo para o mundo.

"Eu não quero briga com ele, não sou doido, vai que eu brigo e eu ganho, o que eu vou fazer? Então, a briga do Brasil é a briga da construção da narrativa, nós queremos mostrar que o mundo não pode prescindir do multilateralismo", justificou.

Finalizando, o presidente do Brasil ainda disse que foi o multilateralismo que garantiu a paz em toda parte do mundo.

"Nós precisamos provar, num debate político, que foi o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, que criou uma harmonia entre os Estados, e que permitiu que a gente vivesse em paz até agora, pelo menos numa parte do mundo. O unilateralismo imposto pela teoria que de que o mais forte pode tudo contra o mais fraco, a nós, não interessa", argumentou.

x