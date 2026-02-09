Fim da escala 6x1 avança na Câmara após decisão de Motta

Siga o A TARDE no Google

Celular com Carteira de Trabalho Digital - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

A discussão sobre o fim da escala 6x1 no Brasil está avançando na Câmara dos Deputados. Nesta segunda-feira, 9, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) comunicou que enviou o projeto para Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado considerado coração do Legislativo.

“Encaminhei à CCJ a PEC que trata da redução da jornada trabalho 6x1, da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), e apensei a proposta do deputado @ReginaldoLopes (PT-MG)”, disse o parlamentar.

Motta destacou que é importante ouvir todos os setores | Foto: Marina Ramos | Agência Câmara

Para Motta, a questão da nova jornada trabalhista é considerada um "avanço" que o Brasil não pode "ficar para trás", por esse motivo, o chefe do Legislativo diz que criará um colegiado especial para tratar o tema.

“Após a CCJ, será criada uma Comissão Especial para o debate amplo da PEC. Vamos ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade para entregar a melhor lei para os brasileiros”, afirmou Motta, que completou:

O mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás Hugo Motta - Presidente da Câmara dos Deputados

Deputadas pressionam Congresso pelo fim da escala 6x1

As deputadas federais Alice Portugal (PCdoB-BA) e Lídice da Mata (PSB-BA) defenderam a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 como prioridade do governo federal no Congresso Nacional.

Segundo Alice, mesmo com o calendário encurtado pelas eleições, a base governista trabalha para avançar em propostas com impacto direto sobre os trabalhadores.

Atualmente, de acordo com a parlamentar, o governo avalia dois projetos já em tramitação na Câmara dos Deputados: