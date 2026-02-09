JORNADA TRABALHISTA
Fim da escala 6x1 avança na Câmara após decisão de Motta
Nova jornada trabalhista pode está prestes a ser tirada do papel
Por Gabriela Araújo
A discussão sobre o fim da escala 6x1 no Brasil está avançando na Câmara dos Deputados. Nesta segunda-feira, 9, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) comunicou que enviou o projeto para Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado considerado coração do Legislativo.
“Encaminhei à CCJ a PEC que trata da redução da jornada trabalho 6x1, da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), e apensei a proposta do deputado @ReginaldoLopes (PT-MG)”, disse o parlamentar.
Para Motta, a questão da nova jornada trabalhista é considerada um "avanço" que o Brasil não pode "ficar para trás", por esse motivo, o chefe do Legislativo diz que criará um colegiado especial para tratar o tema.
“Após a CCJ, será criada uma Comissão Especial para o debate amplo da PEC. Vamos ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade para entregar a melhor lei para os brasileiros”, afirmou Motta, que completou:
O mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás
Deputadas pressionam Congresso pelo fim da escala 6x1
As deputadas federais Alice Portugal (PCdoB-BA) e Lídice da Mata (PSB-BA) defenderam a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 como prioridade do governo federal no Congresso Nacional.
Segundo Alice, mesmo com o calendário encurtado pelas eleições, a base governista trabalha para avançar em propostas com impacto direto sobre os trabalhadores.
Atualmente, de acordo com a parlamentar, o governo avalia dois projetos já em tramitação na Câmara dos Deputados:
- PEC da deputada Erika Hilton (PSOL-SP): propõe a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas;
- Projeto de lei complementar da deputada Daiana Santos (PCdoB-RS): prevê a diminuição da carga horária semanal de 44 para 40 horas.
