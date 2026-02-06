Menu
POLÍTICA
PRIORIDADE

Deputadas pressionam Congresso pelo fim da escala 6x1

Alice Portual e Lídice da Mata defendem prioridade do governo Lula

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

06/02/2026 - 12:17 h | Atualizada em 06/02/2026 - 12:39

A PEC está em tramitação no Congresso Nacional
A PEC está em tramitação no Congresso Nacional -

As deputadas federais Alice Portugal (PCdoB-BA) e Lídice da Mata (PSB-BA) defenderam a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 como prioridade do governo federal no Congresso Nacional.

As declarações foram dadas em entrevista ao Portal A TARDE nesta sexta-feira, 6, durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Salvador.

Segundo Alice, mesmo com o calendário encurtado pelas eleições, a base governista trabalha para avançar em propostas com impacto direto sobre os trabalhadores.

Atualmente, de acordo com a parlamentar, o governo avalia dois projetos já em tramitação na Câmara dos Deputados:

  • PEC da deputada Erika Hilton (PSOL-SP): propõe a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas;
  • Projeto de lei complementar da deputada Daiana Santos (PCdoB-RS): prevê a diminuição da carga horária semanal de 44 para 40 horas.

Além dessas propostas, Alice afirmou que o Palácio do Planalto também estuda enviar uma Medida Provisória (MP) sobre o tema.

“O governo assumiu essa bandeira como prioridade. Se o governo enviar a Medida Provisória, será muito interessante, porque será uma política proposta pelo Estado brasileiro”, afirmou.

As deputadas Alice Portugal (PCdoB) e Lídice da Mata (PSB)
As deputadas Alice Portugal (PCdoB) e Lídice da Mata (PSB) | Foto: Divulgação | Flickr Alice Portugal

Na mesma linha, Lídice da Mata destacou que o governo federal avalia apresentar um novo texto para ampliar o debate ainda neste semestre.

“O governo federal pode enviar ao Congresso um novo projeto para que, ainda neste semestre, a gente amplie as discussões”, disse.

Leia Também:

Comerciários de Salvador apresentam proposta pelo fim da escala 6x1
Fim da escala 6x1: governo vai enviar novo projeto após o carnaval
Lula reafirma compromisso com o desenvolvimento e projeta fim da escala 6x1 em 2026
Fim da escala 6x1: rede de supermercados adota medida para trabalhadores

Lula agenda reunião na Câmara

O presidente Lula acertou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), uma reunião na próxima semana para discutir a proposta de fim da escala 6x1.

O petista defende a adoção de uma escala máxima de 5x2, com redução da jornada para 40 horas semanais e possibilidade de diminuição progressiva para 36 horas.

Alice Portugal Lídice da Mata congresso deputadas federais escala 6x1 jornada de trabalho

