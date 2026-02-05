Comerciários de Salvador apresentam proposta pelo fim da escala 6x1

Pauita de reivindicações da Campanha Salarial dos comerciários foi apresentada nesta quinta-feira, 5. - Foto: Divulgação

A pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2026/2027 do Sindicato dos Comerciários de Salvador foi levada ao Sindicato dos Lojistas do Comércio da Cidade de Salvador (Sindilojas) nesta quinta-feira, 5, e apresentou uma cobrança inédita.

Pela primeira vez, os representantes da categoria apresentaram uma proposta pelo fim da escala 6×1, com adoção da jornada de trabalho 5×2, ou seja, cinco dias trabalhados por dois dias de folga semanal.

Ao Portal A TARDE, o presidente do sindicato laboral, Renato Ezequiel, disse que a pauta é prioritária para a categoria. Ele diz que quase 30% dos trabalhadores do setor em Salvador já apresentaram algum tipo de problema de saúde por conta das jornadas exaustivas.

“Queremos a imposição de uma escala de 5x2, com folgas por dois dias consecutivos, esta é a proposta mais importante de nossa convenção coletiva. Eu acredito que saia do papel porque é uma reivindicação nacional”, disse o sindicalista.

Além da redução da jornada de trabalho, também fazem parte da pauta de reivindicações os seguintes itens:

reajuste salarial de 9,5%;

ampliação do vale-alimentação para R$ 30;

implantação de políticas de saúde mental no ambiente de trabalho;

pagamento para o trabalho aos feriados, com bonificação de R$ 120 mais folga;

para os domingos trabalhados, valor de R$ 83, além de transporte e alimentação.

Realidade distante

O presidente do Sindilojas, Paulo Motta, avaliou que a diminuição na escala é uma demanda que dificilmente será implementada na capital baiana.

“A pauta está distante da realidade econômica de Salvador. O lojista não tem como enfrentar uma jornada que não seja a 6x1. É uma pauta muito difícil, mas nós temos tido sucesso com as negociações com o Sindicato dos Comerciários. Nossa preocupação é manter o emprego de quem está empregado”, disse Motta.

O lançamento oficial da Campanha Salarial acontece na sexta-feira, 6, às 9h30, na Casa D’Itália, em Salvador. A atividade marca o início das mobilizações e do processo de negociação com o setor patronal.

Prioridade no governo

O governo federal pretende encaminhar ao Congresso Nacional, logo após o Carnaval, um projeto de lei com pedido de urgência constitucional que propõe o fim da escala de trabalho 6x1.

A medida integra o conjunto de prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para este ano, ao lado da redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas.

Atualmente, ao menos sete propostas que tratam do tema estão em tramitação no Congresso. Quatro delas tramitam na Câmara dos Deputados, incluindo um projeto de autoria da deputada Erika Hilton, e outras três no Senado Federal, entre as quais a apresentada pelo senador Paulo Paim.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que pretende acelerar a discussão da matéria na Casa. No Senado, o texto relatado por Paulo Paim já está pronto para ser votado em plenário.