Josias Gomes toma posse como conselheiro do TCE

Posse de Josias Gomes no TCE - Foto: Joá Souza | GOVBA

O ex-deputado federal Josias Gomes tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), nesta segunda-feira, 9, em cerimônia no auditório Conselheiro Lafayett de Azevedo Pondé, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O ato de pose contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e da presidente em exercício da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Fátima Nunes (PT). Josias assume a cadeira vaga com a morte de Pedro Henrique Lino de Souza, que morreu em setembro de 2024.

“A posse de um novo conselheiro representa a renovação, o fortalecimento do controle das contas e a contribuição em negociações — a exemplo da mediação para o andamento das obras da ponte Salvador-Itaparica", destacou Jerônimo Rodrigues.

O conselheiro empossado afirmou que a sua atuação será pautada na transparência, com foco no cumprimento das normas legais e constitucionais que regem a administração pública.

“Ao longo da minha vida, a transparência e as ações sociais estiveram sempre presentes. Tenho certeza de que nós teremos condições de dar ao povo da Bahia um TCE cada vez mais consciente do seu papel de guardião dos recursos públicos, com respeito às partes que compõem as instituições do estado”, afirmou Gomes.

Trajetória profissional

Formado em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Josias Gomes exerceu cinco mandatos como deputado federal pela Bahia, entre 2003 e 2025. Pernambucano, é casado e pai de três filhos. Ao longo da trajetória política, foi líder estudantil e ocupou cargos de direção no Partido dos Trabalhadores (PT) na Bahia, onde atuou como secretário-geral e presidente estadual da legenda. Também foi secretário estadual de Relações Institucionais e de Desenvolvimento Rural.