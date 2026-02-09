Otto Alencar recebe alta médica após cirurgia no coração

Siga o A TARDE no Google

O senador Otto Alencar (PSD) recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira, 9, após passar por uma cirurgia cardíaca no Hospital Aliança, em Salvador.

“Otto Alencar segue bem, clinicamente estável, e continuará o período de recuperação em casa, conforme orientação médica”, diz a nota da assessoria enviada à imprensa.

O senador deu entrada às pressas na unidade de saúde no domingo, 7, após sofrer uma bradicardia, isto é, arritmia caracterizada por batimentos cardíacos lentos durante agenda na cidade de Lapão, no norte baiano, no dia anterior.

Devido ao problema de saúde, o parlamentar passou por um procedimento de emergência para a colocação de um marca-passo.

Ainda conforme a assessoria do presidente estadual do PSD, o senador “agradeceu as manifestações de carinho, apoio e votos de pronta recuperação recebidos”.

Angelo Coronel suspende agenda após Otto passar por cirurgia

O senador Angelo Coronel, ainda filiado ao PSD, prestou solidariedade ao também senador Otto Alencar (PSD), após o parlamentar passar por um procedimento no coração. A família do político suspendeu a agenda no município de Lapão, neste domingo, 8.

Angelo e seus filhos Diego e Angelo Filho, todos filiados ao PSD, divulgaram nota em respeito ao antigo aliado, com quem romperam nos últimos dias, diante do impasse em torno da composição da chapa majoritária governist

"A Família Coronel manifesta toda sua solidariedade diante do acontecido com o Senador Otto Alencar. Nosso mais profundo respeito ao Senador e à família Alencar. Desejamos que ele se recupere totalmente o quanto antes e retome suas atividades", diz a nota.

Visitas: Otto recebe visitas de caciques do PT

Enquanto esteve internado, o senador também recebeu a visita de caciques petistas, como:

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia;

Rui Costa, ministro da Casa Civil;

Jaques Wagner, senador.

Os registros foram feitos por meio das redes sociais dos aliados no último domingo.

Veja publicações

Retornei a Salvador e não poderia deixar de ir pessoalmente visitar o meu amigo e senador Otto Alencar. Assim como o senador Jaques Wagner, vim ao hospital, ao lado do ministro Rui Costa, para desejar melhoras e uma boa e rápida recuperação, para que em breve possamos estar… pic.twitter.com/tOFaIEwCyP — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) February 8, 2026

Visita de Jaques Wagner

Saúde, disposição e muita vontade de trabalhar pela #Bahia! Fiz questão de vir dar meu abraço nesse grande amigo e guerreiro, senador @ottoalencar. Foi só um susto pra garantir que o coração tá bom mesmo! Estamos juntos, meu amigo! pic.twitter.com/KsG0AJnJLT — Jaques Wagner (@jaqueswagner) February 8, 2026

Nesta segunda, 9, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) desejou melhoras ao congressista após tomar conhecimento sobre a alta médica do parlamentar.

"Recebi com alegria a notícia da alta do senador Otto Alencar. Desejo uma recuperação tranquila, com saúde e serenidade nesse momento de cuidado. Sigo em oração e na torcida por sua plena melhora".