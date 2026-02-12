DESAFIO ACEITO
Lula convence Pacheco e senador topa candidatura ao governo
Senador resistia à proposta e cogitava deixar a vida pública
Por Anderson Ramos
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tiveram um encontro fora da agenda nesta quarta-feira, 11, para tratar sobre as eleições de Minas Gerais.
Segundo interlocutores de Pacheco informaram ao G1, o petista teria convencido o senador a lançar sua pré-candidatura ao governo durante o encontro. Pacheco resistia à proposta e cogitava deixar a vida pública.
Desde o ano passado, o parlamentar tem sido procurado por ministros e aliados que avaliam que Pacheco é um nome forte para compor o palanque em Minas com o petista durante a campanha eleitoral.
Novo lar
Rodrigo Pacheco está de malas prontas para se filiar ao União Brasil. A filiação está praticamente fechada e deve ser formalizada em breve. O movimento acontece após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fazer o caminho inverso, de deixar o UB e se filiar aos pessedistas.
A aposta de aliados é que a chegada de Pacheco ao União Brasil provocará uma debandada de nomes do PSD para a legenda. A expectativa é também que quadros filiados ao União deixem o partido, provocando o redesenho de alianças no estado.
Na avaliação de aliados de Lula, a mudança de partido foi uma forte sinalização de que Pacheco mudou de ideia e estaria disposto a concorrer pelo governo mineiro.
