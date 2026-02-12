Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESAFIO ACEITO

Lula convence Pacheco e senador topa candidatura ao governo

Senador resistia à proposta e cogitava deixar a vida pública

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

12/02/2026 - 19:05 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula e Pacheco tiveram encontro para decidir sobre eleições em Minas.
Lula e Pacheco tiveram encontro para decidir sobre eleições em Minas. -

O presidente Lula (PT) e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tiveram um encontro fora da agenda nesta quarta-feira, 11, para tratar sobre as eleições de Minas Gerais.

Segundo interlocutores de Pacheco informaram ao G1, o petista teria convencido o senador a lançar sua pré-candidatura ao governo durante o encontro. Pacheco resistia à proposta e cogitava deixar a vida pública.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Desde o ano passado, o parlamentar tem sido procurado por ministros e aliados que avaliam que Pacheco é um nome forte para compor o palanque em Minas com o petista durante a campanha eleitoral.

Leia Também:

Rodrigo Pacheco pode assumir vaga de Alckmin no governo Lula
Rodrigo Pacheco deixa presidência do Senado e é cotado para Ministério
Rodrigo Pacheco pode virar ministro do governo Lula

Novo lar

Rodrigo Pacheco está de malas prontas para se filiar ao União Brasil. A filiação está praticamente fechada e deve ser formalizada em breve. O movimento acontece após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fazer o caminho inverso, de deixar o UB e se filiar aos pessedistas.

A aposta de aliados é que a chegada de Pacheco ao União Brasil provocará uma debandada de nomes do PSD para a legenda. A expectativa é também que quadros filiados ao União deixem o partido, provocando o redesenho de alianças no estado.

Na avaliação de aliados de Lula, a mudança de partido foi uma forte sinalização de que Pacheco mudou de ideia e estaria disposto a concorrer pelo governo mineiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campanha eleitoral Eleições Minas Gerais Lula mudança de partido Rodrigo Pacheco União Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Pacheco tiveram encontro para decidir sobre eleições em Minas.
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Lula e Pacheco tiveram encontro para decidir sobre eleições em Minas.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Lula e Pacheco tiveram encontro para decidir sobre eleições em Minas.
Play

Ministro do TSE adia julgamento do processo de Jânio Natal

Lula e Pacheco tiveram encontro para decidir sobre eleições em Minas.
Play

Em medida inédita, SSP testa drones para segurança no 2° turno

x