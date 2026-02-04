União Brasil deve dar o troco no PSD e filiar nome de peso no Senado

Alcolumbre articula para filiar Pacheco ao União Brasil. - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), está de malas prontas para se filiar ao União Brasil. De acordo com a CNN, a filiação está praticamente fechada e deve ser formalizada em breve.

O movimento acontece uma semana após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fazer o caminho inverso, de deixar o UB e se filiar aos pessedistas.

A articulação vem sendo conduzida diretamente pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aliado político e amigo de Pacheco. O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, visitou Minas Gerais nesta semana e escolheu o deputado federal Rodrigo de Castro como presidente da legenda no Estado. O parlamentar é aliado de Pacheco e a escolha ajudou a aumentar a expectativas sobre a filiação do ex-presidente do Senado.

A aposta de aliados é que a chegada de Pacheco ao União Brasil provocará uma debandada de nomes do PSD para a legenda. A expectativa é também que quadros filiados ao União deixem o partido, provocando o redesenho de alianças no estado.

A avaliação interna é de que o União Brasil oferece uma estrutura partidária mais robusta e maior capacidade de articulação nacional para viabilizar o projeto.

No aguardo de Lula

O entorno de Rodrigo Pacheco também aguarda uma nova conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes de qualquer anúncio sobre 2026. O presidente tem pressionado Pacheco por uma definição em manifestações e entrevistas sobre o assunto.

Lula deseja uma sinalização clara de Pacheco até o Carnaval e a mudança de partido é vista por aliados do presidente como um indicativo relevante de que Pacheco aceitará ser candidato ao governo mineiro.