Rodrigo Pacheco pode virar ministro do governo Lula

Pacheco volta a ser cotado para ser ministro de Lula - Foto: Roque Sá | Agência Senado

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), voltou a ser ventilado para ocupar um ministério no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de 2025, quando deixará o comando da Casa.

Aliados do presidente Lula afirmam, de acordo com informações do portal CNN Brasil, que a indicação de Pacheco tem sido discutida pelo Palácio do Planalto. Ainda segundo a publicação, é desejo de Lula 'turbinar' o senador para que ele possa concorrer ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026.

Pessoas próximas ao governo acreditam que Pacheco tem perfil para assumir dois ministérios hoje considerados estratégicos: Defesa, pasta comandada por José Múcio, e Justiça, ministério ocupado por Ricardo Lewandowski.

Pacheco tem negado qualquer possibilidade publicamente. Não é a primeira vez que seu nome é cotado para assumir um dos ministérios, assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).