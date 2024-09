Mineiro, Pacheco parabeniza Lula por escolha de nova ministra

Rodrigo Pacheco exalta trajetória de Macaé - Foto: Pedro Gontijo | Agência Senado

Nascido em Porto Velho, Roraima, mas criado em Minas Gerais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), parabenizou o chefe do Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela escolha da mineira Macaé Evaristo para o Ministério dos Direitos Humano e Cidadania, nesta segund-feira, 9.

Pacheco exaltou a biografia da deputada estadual e seu trabalho na área da educação. Antes de ocupar o posto, a parlamentar foi secretária de Educação em Belo Horizonte e um cargo no Ministério da Educação (MEC).

"Parabenizo o presidente Lula pela indicação da deputada mineira Macaé Evaristo. Ela possui uma trajetória marcada pelo trabalho exemplar desenvolvido na área da educação e na defesa dos direitos humanos", afirmou o presidente do Congresso Nacional.