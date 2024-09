Saiba quem é Macaé Evaristo, nova ministra do governo Lula

Macaé Evaristo deve ter primeira reunião com a equipe da pasta ainda nesta segunda-feira, 9 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente Lula (PT) anunciou nesta segunda-feira, 9, a nova ministra de Direitos Humanos e Cidadania, a deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG). A parlamentar assume a pasta após a demissão do ex-ministro Silvio Almeida, denunciado por assédio sexual.

Macaé Evaristo (PT), é prima da escritora Conceição Evaristo, e graduada em Serviço Social. Além disso, ela é mestre e doutoranda em educação. Foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal (2005 a 2012) em Belo Horizonte e estadual (2015 a 2018) de Educação.

A petista é professora desde os 19 anos e foi eleita ao cargo de deputada estadual de Minas Gerais, em 2022, com mais de 50 mil votos. Antes, foi eleita em 2020 para a função de vereadora de Belo Horizonte.

Macaé já atuou no governo federal durante o governo de Dilma Rousseff. Em 2013 e 2014, foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC).

Ao longo de sua carreira política e profissional, coordenou programas como a implantação de Escolas Indígenas, a Escola Integral em Minas Gerais, a Escola Integrada em BH e as cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior, quando esteve no MEC.