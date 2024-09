Bienal de graça? Conceição Evaristo defende ideia: "Comprometimento"

Conceição Evaristo foi um dos destaques da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo - Foto: Divulgação

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que chegou à sua 27ª edição neste ano, é um dos maiores eventos literários do Brasil. A feira, que teve início no último dia 6 e vai até 15 de setembro, reunindo escritores, leitores e criadores de conteúdos de todo o país no Distrito Anhembi, registrou lotação máxima no último final de semana. Os ingressos foram vendidos por R$ 35.

Leia também:

>> “Foi um precursor”, diz filha de Mauricio de Sousa sobre o pai

>> Escritora afirma que é “fundamental” falar sobre racismo com crianças

>> Por que Mônica é dentuça? Saiba de onde veio a inspiração

No entanto, o desejo de um dos maiores nomes da literatura nacional, Conceição Evaristo, autora de ‘Olhos d'água’ e vencedora do Prêmio Jabuti, é que esses eventos se tornem gratuitos.

“Em todas as bienais que eu participo, eu fico muito feliz, mas eu fico muito desejosa que haja políticas públicas, que haja algum comprometimento, inclusive, das grandes empresas, para que as bienais se tornem eventos gratuitos”, disse a dona da cadeira 40 da Academia Mineira de Letras, em mesa na Arena Cultural, um dos espaços de bienal.

Leia também:

>> Conceição Evaristo fala de influências e projetos na Bahia: “Inspiração”

>> “Podemos ter expectativa”, diz Conceição Evaristo sobre cadeira na ABL



Segundo Conceição, isso facilitaria a apropriação do livro, da leitura e da escrita pelas classes populares. “Como direito de todo cidadão”, enfatizou Conceição, que completou: “Fica aqui o meu agradecimento ao convite para participar da Bienal, mas fica também esse desejo, que eu repito sempre, que as bienais possam se tornar eventos gratuitos”.

A equipe de reportagem do Grupo A TARDE viajou a convite da Bienal Internacional do Livro de São Paulo.