Vilma Reis elogia escolha de Macaé Evaristo: "Resposta contundente"

A socióloga e ativista Vilma Reis (PT) elogiou, nesta segunda-feira, 9, a escolha da professora e deputada estadual Macaé Evaristo (PT) para o posto de ministra dos Direitos Humanos e Cidadania. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela definiu a nomeação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma "resposta contundente".

"Eu acho que o presidente Lula, eu considero que ele deu uma resposta contundente, pela agilidade em que ele fez a mudança, e isso escolher Macaé Evaristo, eu penso que é uma resposta política à altura de tudo que nós estamos lutando. Ela é quadro do PT, já foi secretária do MEC durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, já passou na gestão pública em dois momentos, e uma liderança política nacional", afirmou Vilma Reis, que chegou a ser cotada para a vaga.

"Penso que é uma escolha política posicionada, e de uma resposta contundente ao país e ao mundo, porque essa notícia repercutiu no mundo inteiro", completou.

Vilma Reis reforçou a importância da escolha de uma mulher negra para o cargo, antes ocupado por Silvio Almeida, exonerado na última semana após denúncias de assédio sexual. Para a socióloga, a forma que o presidente Lula conduziu o processo foi uma prova de "sabedoria".

"É muito importante que nós, que somos a maioria da população brasileira, que são as mulheres negras, e na sabedoria política do presidente Lula, ele constrói essa resposta. Por tudo que representa Minas Gerais, e representa Macaé Evaristo. Você dá para a sociedade brasileira, depois de tudo que está envolvido nessa reconstrução do Brasil, é de uma sabedoria muito grande. Estamos festejamos porque somos mulheres negras, mesmo em um momento que é de extrema dor", disse a socióloga.