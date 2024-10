PSD pode lançar candidatura à presidência do Senado

Otto pode ser o nome escolhido do PSD para disputar presidência do Senado, caso candidatura de Antônio Brito na Câmara não vingue - Foto: Divulgação

O PSD ainda avalia lançar candidatura própria à presidência do Senado. Segundo a CNN, a ideia pode ser levada a adiante caso a candidatura do deputado Antônio Britto (PSD-BA) para a sucessão da Câmara não vingue.

A possibilidade surpreende porque havia a ideia pacificada de que há consenso pela volta do senador David Alcolumbre (União-AP) ao comando do Senado. O movimento pode ser visto como uma estratégia de pressão e posicionamento.

O partido do atual presidente, Rodrigo Pacheco (MG), tem hoje a maior bancada do Senado e quer ficar com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Otto Alencar já teve seu nome cotado para ser o indicado do partido an disputa.

Alcolumbre já acenou que, se eleito, deve entregar o comando a comissão, considerada a mais importante da Casa, para o partido de Antônio Britto. Porém, o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, pede a mesma comissão como moeda de troca.