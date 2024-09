"A vida é feita de escolhas", diz Elmar sobre posicionamento de Lira

Parlamentar também declarou que voltará a focar na disputa pela liderança da Casa só daqui a 15 dias - Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, desmentiu, na manhã desta sexta-feira, 20, ter se sentido traído pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), ao não chancelar o nome dele como sucessor no comando.



“Traição é um termo muito forte, a vida é feita de escolhas, cada um faz a sua e a gente não é obrigado a acompanhar”, declarou.

O parlamentar também declarou que voltará a focar na disputa pela liderança da Casa só daqui a 15 dias, pois agora está direcionado aos trabalhos das eleições Municipais.

Apesar da colocação, Elmar confirmou que tem atuado para mostrar aos parlamentares que o seu nome está viável na corrida pela sucessão de Lira.



“[Estou] trabalhando muito, tenho uma aliança com Antonio Brito de apoio recíproco para quem puder chegar no segundo turno, seria muito importante a gente poder fazer um baiano presidente da Câmara dos Deputados”, ressaltou.