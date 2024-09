Após reviravoltas, Lula conversa com candidato à presidência da Câmara

Encontro foi publicado nas redes socais do deputado baiano - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @antoniobritobahia

O deputado federal Antonio Brito (PSD) se movimentou nesta segunda-feira, 16, em meio ao confronto pela cadeira da Câmara dos Deputados, que será decidida em fevereiro de 2025. Nesta segunda-feira, 16, o pessedista se reuniu com o presidente Lula (PT).

O encontro foi realizado durante almoço no Palácio do Itamaraty. Antes, a dupla participou de um evento que comemorou o Dia do Diplomata, no mesmo local.

O mandatário, contudo, já afirmou publicamente que não se envolverá com a escolha do próximo presidente do Legislativo.

Sem citar a corrida eleitoral pela presidência, Brito publicou a reunião em suas redes sociais nesta tarde. Na legenda, o parlamentar descreveu o encontro.

“Estive, hoje, em Brasília, na cerimônia dos novos diplomatas do Instituto Rio Branco, no Palácio Itamaraty, onde me encontrei com o presidente da República Lula e o senador Omar Aziz. Também pude debater sobre temas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) com o Embaixador da República da Guiné-Bissau no Brasil, M’bála Alfredo Fernandes, a deputada Jackeline Rocha e sua querida mãe, dona Beli”, escreveu.

Este é o segundo encontro entre o petista e o pessedista, que vem sendo afiançado pelo presidente da sua sigla, Gilberto Kassab. Em 1º de agosto, o presidente recebeu o deputado no Palácio da Alvorada, a portas fechadas, e não foi registrado na agenda oficial do petista.



Brito voltará a ser recebido por integrantes do governo Lula nesta terça-feira, 17, quando será recebido pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Os três ministros do PSD no governo também devem participar.

Corrida pela presidência da Câmara

Brito é um dos nomes que briga pelo apoio do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para ser alçado como candidato à cadeira mais alta do Legislativo. Nos últimos dias, o nome do pessedista esteve em baixa devido a guerra em torno do nome de Elmar Nascimento (União Brasil-BA), o próprio Lira e Hugo Motta (Republicanos-PB), cotado como favorito pelo alagoano.

O líder do Republicanos na Câmara pode ter o nome chancelado por Lira nos próximos dias, como confabulou nos bastidores aos líderes de governo.

O ato, inclusive, fez com que Elmar se sentisse "traído", em razão da aliança e amizade que mantinha com o progressista.