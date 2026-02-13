Lula proíbe ministros em desfile que o homenageia na Sapucaí

Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) proibiu que ministros e auxiliares do governo participem do desfile de Carnaval que o homenageará no próximo domingo, 5, no Sambódromo do Rio de Janeiro.

A orientação, segundo a Folha de S.Paulo, foi repassada à equipe na quinta-feira, 12, mesmo após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitar dois pedidos de representação por propaganda eleitoral antecipada contra o presidente, o PT e a escola de samba Acadêmicos de Niterói.

Aos ministros, não será permitida a marcação de agendas oficiais que coincidam, artificialmente, com o Carnaval do Rio. A avaliação no Palácio do Planalto é que, embora não haja impedimento legal para a realização do desfile, a ausência de integrantes do governo evita questionamentos futuros.

A ordem não se aplica à primeira-dama Janja da Silva, que será um dos destaques do último carro alegórico da Acadêmicos de Niterói. Ela não ocupa cargo no governo.

Homenagem na Sapucaí

Pré-candidato à reeleição, Lula será homenageado pela Acadêmicos de Niterói, estreante no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

O enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil” exalta a trajetória do presidente e inclui trechos como o grito “olê, olê, olá, Lula! Lula!”, o mote “o amor venceu o medo” e referência ao número do PT nas urnas, com a menção a “13 noites, 13 dias”.