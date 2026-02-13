Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REAÇÃO NEGATIVA

Lula se irritou com conduta da PF contra Toffoli no caso Master

Ministro deixou a relatoria do caso após pressão por suspeitas de irregularidades

Redação

Por Redação

13/02/2026 - 18:32 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula não gostou da atuação da PF.
Lula não gostou da atuação da PF. -

O presidente Lula (PT) mostrou irritação com o método utilizado pela Polícia Federal (PF) em relação ao ministro do STF Dias Toffoli no caso Master.

De acordo com o portal Metrópoles, Lula ficou “surpreso” com o fato de a PF ter investigado Toffoli sem autorização do STF, com base nas mensagens do celular de Daniel Vorcaro, dono do Master.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ministros suspeitam de gravação clandestina em reunião com Toffoli
Banco Master: CPI define data para votar convocação de Toffoli
Senador pede afastamento de Toffoli do caso Master

Em conversas reservadas, Lula avaliou que a PF não deveria ter cruzado informações, mas, sim, feito um relatório apenas informativo sobre o conteúdo encontrado no celular.

O presidente também avaliou que o assunto deveria ter sido conduzido pela PF de forma institucional, por meio do Ministério da Justiça, a quem a corporação é subordinada.

Na quinta-feira, 12, Toffoli deixou a relatoria do caso no STF. Quem assumiu o posto foi o ministro André Mendonça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dias Toffoli investigação Lula ministério da justiça polícia federal STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula não gostou da atuação da PF.
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Lula não gostou da atuação da PF.
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Lula não gostou da atuação da PF.
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Lula não gostou da atuação da PF.
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x