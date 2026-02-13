REAÇÃO NEGATIVA
Lula se irritou com conduta da PF contra Toffoli no caso Master
Ministro deixou a relatoria do caso após pressão por suspeitas de irregularidades
Por Redação
O presidente Lula (PT) mostrou irritação com o método utilizado pela Polícia Federal (PF) em relação ao ministro do STF Dias Toffoli no caso Master.
De acordo com o portal Metrópoles, Lula ficou “surpreso” com o fato de a PF ter investigado Toffoli sem autorização do STF, com base nas mensagens do celular de Daniel Vorcaro, dono do Master.
Em conversas reservadas, Lula avaliou que a PF não deveria ter cruzado informações, mas, sim, feito um relatório apenas informativo sobre o conteúdo encontrado no celular.
O presidente também avaliou que o assunto deveria ter sido conduzido pela PF de forma institucional, por meio do Ministério da Justiça, a quem a corporação é subordinada.
Na quinta-feira, 12, Toffoli deixou a relatoria do caso no STF. Quem assumiu o posto foi o ministro André Mendonça.
