Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSPEIÇÃO

Master: PF pede saída de Toffoli após encontrar conversas suspeitas

Daniel Vorcaro menciona ministro em mensagens eletrônicas

Redação

Por Redação

11/02/2026 - 21:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro do STF, Dias Toffoli.
Ministro do STF, Dias Toffoli. -

A Polícia Federal (PF) apresentou, na última segunda-feira, 9, ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, a suspeição do ministro Dias Toffoli como relator das investigações sobre o Banco Master.

A solicitação da PF tem como base conversas obtidas a partir da extração dos aparelhos eletrônicos de Daniel Vorcaro, dono do banco, que menciona Toffoli. O material foi entregue ao ministro Edson Fachin, que tem a atribuição de analisar esse tipo de ação. Fachin já intimou Toffoli a se manifestar sobre o requerimento.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Caso Master: grupo do Senado se reúne com Fachin e diretor da PF
Galípolo diz que eleição traz incerteza à economia
Caso de assédio no STJ pode dar nova vaga a Lula na Corte

Um pedido semelhante já havia sido feito pela PF à PGR (Procuradoria-Geral da República), mas o procurador-geral, Paulo Gonet, não deu andamento porque já havia afastado a suspeição de Toffoli em requerimento semelhante feito por parlamentares de oposição.

No Supremo, ministros avaliam que a arguição de suspeição é uma prerrogativa exclusiva da PGR —sendo assim, a PF não teria legitimidade para entrar com esse tipo de processo. Ainda assim, Fachin cumpriu o rito de notificar Toffoli a responder.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Dias Toffoli investigações polícia federal supremo tribunal federal suspeição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do STF, Dias Toffoli.
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Ministro do STF, Dias Toffoli.
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Ministro do STF, Dias Toffoli.
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Ministro do STF, Dias Toffoli.
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x