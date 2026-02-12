Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSPEIÇÃO

Senador pede afastamento de Toffoli do caso Master

Conversas do ministro do STF com Daniel Vorcaro foram reveladas pela PF

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 17:18 h | Atualizada em 12/02/2026 - 17:50

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). -

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou, nesta quinta-feira, 12, uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) que pede a suspeição de Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso que apura fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master, do qual o ministro é relator.

O documento apresentado por Vieira se baseia nos relatórios da Polícia Federal (PF) que apontaram menções a Toffoli em diálogos dos investigados, inclusive com referências a pagamentos destinados à empresa Maridt Participações S.A, da qual o magistrado admitiu ser sócio.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Toffoli libera perícias e admite negócios com sócio de Vorcaro
Nikolas Ferreira faz pressão para impeachment do ministro Dias Toffoli
Menções a Toffoli no escândalo do Master geram tensão no STF

Em nota divulgada nesta quinta, o ministro assumiu ser sócio da empresa Maridt, que vendeu participações por meio de fundos no resort Tayayá, no Paraná, para Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master.

Para Vieira, a existência de vínculo comercial entre o investigado e empresa ligada ao relator pode comprometer a imparcialidade na condução do caso. A representação pede ainda a abertura de investigação específica para apurar pagamentos do grupo de Daniel Vorcaro à Maridt, além da possível prática de crimes como corrupção passiva, prevaricação e obstrução de Justiça.

Segundo informou o gabinete do ministro, “a Maridt é uma empresa familiar, constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado. Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alessandro Vieira Banco MAster Dias Toffoli fraudes bilionárias supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x