Senador pede afastamento de Toffoli do caso Master

Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). - Foto: Carlos Moura | SCO | STF

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou, nesta quinta-feira, 12, uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) que pede a suspeição de Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso que apura fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master, do qual o ministro é relator.

O documento apresentado por Vieira se baseia nos relatórios da Polícia Federal (PF) que apontaram menções a Toffoli em diálogos dos investigados, inclusive com referências a pagamentos destinados à empresa Maridt Participações S.A, da qual o magistrado admitiu ser sócio.

Em nota divulgada nesta quinta, o ministro assumiu ser sócio da empresa Maridt, que vendeu participações por meio de fundos no resort Tayayá, no Paraná, para Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master.

Para Vieira, a existência de vínculo comercial entre o investigado e empresa ligada ao relator pode comprometer a imparcialidade na condução do caso. A representação pede ainda a abertura de investigação específica para apurar pagamentos do grupo de Daniel Vorcaro à Maridt, além da possível prática de crimes como corrupção passiva, prevaricação e obstrução de Justiça.

Segundo informou o gabinete do ministro, “a Maridt é uma empresa familiar, constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado. Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro”.