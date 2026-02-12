FRAUDES
Menções a Toffoli no escândalo do Master geram tensão no STF
Ministros da Corte, segundo coluna, esperam afastamento do colega
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) classificaram como “péssimo” o clima na Corte após a Polícia Federal (PF) informar ter encontrado menções ao ministro Dias Toffoli no celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, apreendido em 2025.
Segundo a coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, integrantes do tribunal aguardam esclarecimentos do colega.
“Estamos tentando entender. Temos poucas informações. O ministro Fachin não falou nada com ninguém. O clima é péssimo”, afirmou um ministro ouvido em anonimato pela coluna.
Leia Também:
O conteúdo extraído do aparelho de Vorcaro foi entregue pessoalmente pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin.
Agora, caberá a ele decidir sobre eventual suspeição de Toffoli, relator do caso envolvendo o Banco Master.
Ministros do STF dizem ainda que, embora não tenham tido acesso à íntegra do relatório, o material é considerado potencialmente explosivo.
A avaliação interna é de que Fachin deverá decidir de forma monocrática sobre o possível afastamento de Toffoli do caso e, posteriormente, submeter a decisão ao plenário.
Em nota, o gabinete de Toffoli afirmou que “o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações” e sustentou que a corporação não teria legitimidade para formular esse tipo de solicitação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes