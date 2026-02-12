Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BANCO MASTER

Toffoli libera perícias e admite negócios com sócio de Vorcaro

Ministro Dias Toffoli ordena acesso a dados da PF no Caso Master e esclarece venda de resort a cunhado de Daniel Vorcaro

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 13:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro do STF, Dias Toffoli
Ministro do STF, Dias Toffoli -

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta quinta-feira (12) que a Polícia Federal encaminhe a íntegra das perícias realizadas nos celulares e mídias apreendidas na investigação do Banco Master.

A decisão abrange os aparelhos do banqueiro Daniel Vorcaro e visa garantir às defesas dos investigados o acesso total aos dados telemáticos e telefônicos colhidos pela PF.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A determinação ocorre em um momento de forte pressão sobre o ministro, que também nesta quinta-feira admitiu publicamente ser sócio de uma empresa familiar, a Maridt, que realizou negócios com Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro.

Toffoli esclareceu que sua empresa vendeu participações no resort Tayayá (PR) a fundos ligados a Zetel, mas ressaltou que as transações ocorreram dentro dos valores de mercado e foram declaradas à Receita Federal.

Defesa da Relatoria e Lei Orgânica

Toffoli rebateu as críticas sobre um possível conflito de interesses para seguir como relator do caso Master no STF. O ministro utilizou dois argumentos principais para sustentar sua permanência:

  • Temporalidade: A empresa Maridt deixou de integrar o grupo Tayayá em fevereiro de 2025, meses antes de o caso Master ser distribuído ao seu gabinete, em novembro do mesmo ano.
  • Legalidade (Loman): O magistrado destacou que a Lei Orgânica da Magistratura permite que juízes sejam cotistas ou acionistas de empresas, desde que não exerçam cargos de gestão ou administração.

O ministro foi enfático ao declarar que jamais teve relação de amizade íntima com Daniel Vorcaro e que não recebeu valores diretamente do banqueiro ou de seu cunhado. Segundo a nota oficial, Toffoli desconhecia até então quem eram os gestores dos fundos que adquiriram as cotas de sua empresa familiar.

Leia Também:

Menções a Toffoli no escândalo do Master geram tensão no STF
Master: PF pede saída de Toffoli após encontrar conversas suspeitas
Caso Master: investigado joga mala de dinheiro pela janela ao ver PF

Entenda a conexão societária citada

A transparência sobre esses ativos busca cessar as especulações de suspeição levantadas pela oposição, enquanto a liberação dos laudos da PF atende a um rito processual cobrado pelos advogados de defesa para assegurar a ampla defesa no inquérito que apura supostas fraudes financeiras e corrupção envolvendo o Banco Master e o BRB.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro Dias Toffoli STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do STF, Dias Toffoli
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Ministro do STF, Dias Toffoli
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Ministro do STF, Dias Toffoli
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Ministro do STF, Dias Toffoli
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x