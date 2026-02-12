Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"ACORDA, SENADO"

Nikolas Ferreira faz pressão para impeachment do ministro Dias Toffoli

Ministro entrou na mira de parlamentares em meio à possível atuação com Master

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/02/2026 - 10:25 h | Atualizada em 12/02/2026 - 10:36

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Nikolas Ferreira pressiona para impeachment de Toffoli
Nikolas Ferreira pressiona para impeachment de Toffoli -

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou nesta quinta-feira, 12, uma campanha nomeada como “Acorda, Senado”, que pede pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que teve o nome citado no escândalo do Banco Master.

A intenção do movimento é pressionar o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP) para colocar em pauta o tema.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O parlamentar diz que é “inacreditável como todo mundo está vendo os escândalos do Master, menos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre". O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda pressiona:

"Já passou da hora de abrir o impeachment de Toffoli. Acorda, Senado!”.

Nikolas Ferreira pressiona para impeachment de Toffoli
Nikolas Ferreira pressiona para impeachment de Toffoli | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dias Toffoli citado no escândalo do Banco Master

O ministro Toffoli entrou na mira do Congresso Nacional ao ter seu nome vinculado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Daniel é investigado pela Suprema Corte, suspeito de comandar um esquema de fraudes bancárias envolvendo a compra e a venda de carteiras sem valor para o Banco de Brasília (BRB).

Leia Também:

Menções a Toffoli no escândalo do Master geram tensão no STF
Justiça tenta reverter decisão de Dino que suspendeu penduricalhos
Lira entra na disputa ao Senado e deixa em aberto apoio ao Planalto
Ex-presidente da Câmara anuncia pré-candidatura ao Senado

Movimento tem apoiadores

O movimento de Nikolas Ferreira conta com o apoio de outros membros da oposição ao governo, como o líder da oposição, Cabo Gilberto (PL-PB), entre outros.

Pedido pode não ir adiante

Vários critérios são utilizados para que o processo de impeachment de um ministro do Supremo trâmite no Senado Federal, mas, um dos mais importantes é o aval do presidente da Casa.

Alcolumbre, responsável pela decisão, entretanto, não sinaliza que deve levar o pedido adiante, mesmo em meio à pressão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Dias Toffoli Impeachment Nikolas Ferreira STF supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nikolas Ferreira pressiona para impeachment de Toffoli
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Nikolas Ferreira pressiona para impeachment de Toffoli
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Nikolas Ferreira pressiona para impeachment de Toffoli
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Nikolas Ferreira pressiona para impeachment de Toffoli
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x