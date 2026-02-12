Nikolas Ferreira faz pressão para impeachment do ministro Dias Toffoli

Siga o A TARDE no Google

Nikolas Ferreira pressiona para impeachment de Toffoli - Foto: Zeca Ribeiro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou nesta quinta-feira, 12, uma campanha nomeada como “Acorda, Senado”, que pede pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que teve o nome citado no escândalo do Banco Master.

A intenção do movimento é pressionar o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP) para colocar em pauta o tema.

O parlamentar diz que é “inacreditável como todo mundo está vendo os escândalos do Master, menos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre". O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda pressiona:

"Já passou da hora de abrir o impeachment de Toffoli. Acorda, Senado!”.

Dias Toffoli citado no escândalo do Banco Master

O ministro Toffoli entrou na mira do Congresso Nacional ao ter seu nome vinculado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Daniel é investigado pela Suprema Corte, suspeito de comandar um esquema de fraudes bancárias envolvendo a compra e a venda de carteiras sem valor para o Banco de Brasília (BRB).

Movimento tem apoiadores

O movimento de Nikolas Ferreira conta com o apoio de outros membros da oposição ao governo, como o líder da oposição, Cabo Gilberto (PL-PB), entre outros.

Pedido pode não ir adiante

Vários critérios são utilizados para que o processo de impeachment de um ministro do Supremo trâmite no Senado Federal, mas, um dos mais importantes é o aval do presidente da Casa.

Alcolumbre, responsável pela decisão, entretanto, não sinaliza que deve levar o pedido adiante, mesmo em meio à pressão.